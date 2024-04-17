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FETÖ’den aranan ihraç astsubay yakalandı

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Isparta’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay yakalanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’den aranan ihraç astsubay yakalandı mask
FETÖ’den aranan ihraç astsubay yakalandı
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Isparta’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay yakalanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’den aranan ihraç astsubay yakalandı

Isparta’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, adli makamlarca “6 yıl 3 ay” hapis cezası ile aranan ihraç Astsubay E.G Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
Gözaltına alınan E.G Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

FETÖ’den aranan ihraç astsubay yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 Nis 2024 - 20:49 - Gündem

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