FETÖ’den aranan ihraç astsubay yakalandı

Isparta’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay yakalanarak cezaevine gönderildi.
Isparta’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, adli makamlarca “6 yıl 3 ay” hapis cezası ile aranan ihraç Astsubay E.G Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.
Gözaltına alınan E.G Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.