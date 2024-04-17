Nisan ayında dahi karla mücadele: Yollar 5 metreyi aşan karla kaplı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde bulunan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yolunda 5 metreye ulaşan karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kar kalınlığının 5 metreye kadar ulaştığı bölgede, zaman zaman zor anlar yaşasalar da, kepçe ve ekskavatör kullanarak çalışmalarını sürdürüyorlar.

Kepçe boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Karla mücadele ekipleri, günlerdir devam eden çalışmanın yaklaşık bir hafta daha süreceğini belirtiyorlar. Nisan ayına rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini vurguluyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı