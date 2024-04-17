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Petrol arama çalışmalarında iş kazası: İşçi uçurumdan düştü, yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde petrol arama çalışmaları sırasında uçurumdan düşen işçi yaralandı.

Petrol arama çalışmalarında iş kazası: İşçi uçurumdan düştü, yaralandı mask
Petrol arama çalışmalarında iş kazası: İşçi uçurumdan düştü, yaralandı
Petrol arama çalışmalarında iş kazası: İşçi uçurumdan düştü, yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesinde petrol arama çalışmaları sırasında uçurumdan düşen işçi yaralandı.

Petrol arama çalışmalarında iş kazası: İşçi uçurumdan düştü, yaralandı

Kabala köyünde gerçekleştirilen petrol arama çalışmalarında H.B. adlı bir işçi, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma gönderildi. AFAD'ın arama kurtarma ekipleri tarafından uçurumdan kurtarılan yaralı işçi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Petrol arama çalışmalarında iş kazası: İşçi uçurumdan düştü, yaralandı

Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Petrol arama çalışmalarında iş kazası: İşçi uçurumdan düştü, yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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17 Nis 2024 - 20:39 - Gündem

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