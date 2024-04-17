Petrol arama çalışmalarında iş kazası: İşçi uçurumdan düştü, yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde petrol arama çalışmaları sırasında uçurumdan düşen işçi yaralandı.

Kabala köyünde gerçekleştirilen petrol arama çalışmalarında H.B. adlı bir işçi, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma gönderildi. AFAD'ın arama kurtarma ekipleri tarafından uçurumdan kurtarılan yaralı işçi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı