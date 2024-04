2024 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı 9 günlük tatille birlikte dolu dolu geçti. Şimdilerde ise Kurban Bayramı’nın hangi tarihlere denk geldiği ve tatilin kaç gün olacağı araştırılıyor. İşte o merak edilen soruların cevabı…

Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci, on ikinci ve on üçüncü günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife deniyor. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke’de Hac farizasını ifa ettikleri vakti de temsil ediyor.

KURBAN’IN ANLAMI

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan olarak tanımlanıyor. Kur’an-ı Kerim’de geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade ediyor. Kur'an'da Hac Suresi’nde bu konuda bir ayet bulunuyor.

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 10 Nisan günü başlamıştı. Kurban Bayramı ise 16 Haziran 2024 Pazar günü başlayacak ve 17, 18, 19 Haziran olmak üzere 4 gün sürecek. Ayrıca 15 Haziran Cumartesi günü arife günü olarak ifa edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili arife günü yarım gün de dahil edilince 4.5 gün sürecek. Herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı veya tatilin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bilgi ise henüz yok.