- Gündem

3 motosiklet sürücüsüne toplamda 95 bin 926 TL para cezası

ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye toplamda 95 bin 926 TL para cezası verildi.

3 motosiklet sürücüsüne toplamda 95 bin 926 TL para cezası mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye toplamda 95 bin 926 TL para cezası verildi.

3 motosiklet sürücüsüne toplamda 95 bin 926 TL para cezası

Polis ekipleri, ilçede motosikletle hız yaparak ve trafikte akrobatik hareketler sergileyerek hem kendi hem de vatandaşların hayatını tehlikeye atan 3 kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. B.A., V.A. ve N.A. isimli şahısların yapılan araştırma sonucunda yakalandığı belirtildi.

Hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatılan sürücülere, aynı zamanda motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak, izin almadan karayolu üzerinde yarış yapmak, kasksız motosiklet kullanmak gibi suçlardan da toplamda 95 bin 925 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Midyat, motosiklet, Trafik, akrobatik hareketler, Sürücü, ceza, idari para cezası

17 Nis 2024 - 20:16 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL