3 motosiklet sürücüsüne toplamda 95 bin 926 TL para cezası

Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletle hız ve trafikte akrobatik hareketler yapan 3 sürücüye toplamda 95 bin 926 TL para cezası verildi.

Polis ekipleri, ilçede motosikletle hız yaparak ve trafikte akrobatik hareketler sergileyerek hem kendi hem de vatandaşların hayatını tehlikeye atan 3 kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. B.A., V.A. ve N.A. isimli şahısların yapılan araştırma sonucunda yakalandığı belirtildi.

Hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatılan sürücülere, aynı zamanda motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak, izin almadan karayolu üzerinde yarış yapmak, kasksız motosiklet kullanmak gibi suçlardan da toplamda 95 bin 925 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı