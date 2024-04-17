Çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe ile kuru fasulye ve nohut tohumu dağıttı.

Bu adımın amacı, tarım arazilerinin verimliliğini artırmak ve ekonomik destek sağlamak için çiftçilere destek olmak.

Muş Valisi Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada, bölgede tarımın sürdürülebilirliğini ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Tarımda çeşitliliği artırarak gelirleri artırmak için bu adımların önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Muş'un tarım ve hayvancılıkta güçlü bir pozisyona sahip olması gerektiğini dile getirdi ve tarımda bilimsel metotların kullanılması gerektiğini vurguladı.

Vali Çakır, Muş'un tarım potansiyelinin önemli olduğunu ve bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Tarımsal üretim kapasitesinin çeşitlendirilmesi için çiftçilere destek olacaklarını ifade etti. Ayrıca, tarıma yapılan yatırımların önemine dikkat çekti ve çiftçilere yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise, TAKE projesi kapsamında dağıtılan tohum miktarlarını ve çiftçilerin bu projeden nasıl faydalandığını açıkladı. Programa birçok önemli ismin katıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı