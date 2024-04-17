17 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cafer Şahin’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nuri İnkaya’nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Bayram’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Demirören’in taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Elahmed’in taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Yeşilyurt,
62 yaşında vefat eden ve Güzyurdu Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Latif Korkmaz’ın taziye adresi: Güzyurdu Mahallesi, Akçadağ,
69 yaşında vefat eden ve Hasançelebi Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Mahmut Tuncel’in taziye adresi: Hasançelebi Mahallesi, Hekimhan,
31 yaşında vefat eden ve Çelikhan Adıyaman Mezarlığına defnedilen Ayşe Durmuş’un taziye adresi: Çelikhan, Adıyaman.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.