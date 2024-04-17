17 Nis 2024 - 17:22- Gündem G:

17 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

17 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cafer Şahin’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt,

84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nuri İnkaya’nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Battalgazi,

86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Bayram’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt,

70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Demirören’in taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Yeşilyurt,

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Elahmed’in taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Yeşilyurt,

62 yaşında vefat eden ve Güzyurdu Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Latif Korkmaz’ın taziye adresi: Güzyurdu Mahallesi, Akçadağ,

69 yaşında vefat eden ve Hasançelebi Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Mahmut Tuncel’in taziye adresi: Hasançelebi Mahallesi, Hekimhan,

31 yaşında vefat eden ve Çelikhan Adıyaman Mezarlığına defnedilen Ayşe Durmuş’un taziye adresi: Çelikhan, Adıyaman.”

 

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17 Nis 2024 - 17:22 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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