17 Nis 2024 - 16:46- Gündem G:

Malatya’nın o mahallesine 75 köy konutu yapılacak!

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Depremde ağır hasar alan Malatya’da kırsal mahallelerde yer teslimi yapılan bölgelerde konutların inşaatına kısa sürede başlanılacak.

Malatya’nın o mahallesine 75 köy konutu yapılacak! malatya haber mask
Malatya’nın o mahallesine 75 köy konutu yapılacak! malatya haber
Malatya’nın o mahallesine 75 köy konutu yapılacak! malatya haber
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Depremde ağır hasar alan Malatya’da kırsal mahallelerde yer teslimi yapılan bölgelerde konutların inşaatına kısa sürede başlanılacak.

Malatya’nın o mahallesine 75 köy konutu yapılacak!

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde büyük hasar alan Malatya’da bir taraftan kalıcı deprem konutları hızla yükselirken kırsal mahallelerde de köy konutları yapılmaya devam ediliyor.

Depremde evlerin tamamı yıkılan yada ağır hasar gören Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı mahallesinde yer teslimi yapıldı. İlk etapta 42 köy konutunun yapılacağı mahallede toplamda 76 konut yapılacak.

Malatya’nın o mahallesine 75 köy konutu yapılacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan mahallede incelemelerde bulunan Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer burada vatandaşlarla bir araya gelerek proje hakkında detaylı bilgiler verdi.

Malatya’nın o mahallesine 75 köy konutu yapılacak!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Nis 2024 - 16:46 Malatya- Gündem

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