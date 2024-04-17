17 Nis 2024 - 16:43- Eğitim G:

Malatya’da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

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Malatya’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğinde yürütülen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Malatya’da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi malatya haber mask
Malatya’da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi malatya haber
Malatya’da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi malatya haber
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Malatya’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğinde yürütülen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Malatya’da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Çocuklar ve gençlerin yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Malatya’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğinde yürütülen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Malatya’da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Mangala, küre, kulami, equilibrio, Q-Bitz, reversi branşlarında 46 öğrenci yarışırken, branş birincileri Türkiye Finallerinde Malatya’yı temsil edecek.

Turnuvaya dair değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Çocuklarımızın düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi amacıyla akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Malatya’da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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17 Nis 2024 - 16:43 Malatya- Eğitim

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