Malatya’da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Malatya’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğinde yürütülen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Çocuklar ve gençlerin yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Malatya’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğinde yürütülen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Mangala, küre, kulami, equilibrio, Q-Bitz, reversi branşlarında 46 öğrenci yarışırken, branş birincileri Türkiye Finallerinde Malatya’yı temsil edecek.
Turnuvaya dair değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Çocuklarımızın düşünen, üreten ve karşılaştıkları problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesi, bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere kendilerini ifade edebilme fırsatının sunulması, öğrenciler arasındaki iletişim ve dostluk duygularının geliştirilmesi amacıyla akıl ve zekâ oyunları ile vakitlerini daha verimli geçirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır” diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.