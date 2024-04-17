Milletvekili Babacan açıkladı Malatya Hatay Adıyaman Kahramanmaraş Nurdağı ve İslâhiye dikkat!

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ile mücbir sebep uygulaması üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda, esnafın talepleri doğrultusunda mücbir sebep uygulamasının bir kez daha uzatılacağı belirtildi.
Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Nurdağı ve Islahiye gibi bölgelerde uygulanacak olan bu uzatma ile ilgili detaylar, ilgili bakanlık tarafından bu ay içinde açıklanacak.
Bu gelişme, şehrin ve esnafın önemli bir ihtiyacına cevap verirken, ekonomik açıdan da olumlu etkiler sağlayacak. Mücbir sebep uygulamasının uzatılmasıyla ilgili açıklamaların beklenmesi, esnaf ve vatandaşlar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ABDURRAHMAN BABACAN’DAN AÇIKLAMA
AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,
“Mücbir Sebep Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Zekeriya Kaya ile mücbir sebep uygulamasını konuştum. Esnafımızın talebi doğrultusunda, mücbir sebep uygulaması bir kez daha uzatılacak. Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Nurdağı ve İslâhiye’de uygulamanın uzatılması ile ilgili detaylar, bu ay içinde Bakanlığımız tarafından açıklanacak. Şehrimize ve esnafımıza hayırlı olsun”
ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.