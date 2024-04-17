Milletvekili Babacan açıkladı Malatya Hatay Adıyaman Kahramanmaraş Nurdağı ve İslâhiye dikkat!

Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Nurdağı ve Islahiye gibi bölgelerde uygulanacak olan bu uzatma ile ilgili detaylar, ilgili bakanlık tarafından bu ay içinde açıklanacak.

Bu gelişme, şehrin ve esnafın önemli bir ihtiyacına cevap verirken, ekonomik açıdan da olumlu etkiler sağlayacak. Mücbir sebep uygulamasının uzatılmasıyla ilgili açıklamaların beklenmesi, esnaf ve vatandaşlar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ABDURRAHMAN BABACAN’DAN AÇIKLAMA

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,

“Mücbir Sebep Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Zekeriya Kaya ile mücbir sebep uygulamasını konuştum. Esnafımızın talebi doğrultusunda, mücbir sebep uygulaması bir kez daha uzatılacak. Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Nurdağı ve İslâhiye’de uygulamanın uzatılması ile ilgili detaylar, bu ay içinde Bakanlığımız tarafından açıklanacak. Şehrimize ve esnafımıza hayırlı olsun”

ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi