17 Nis 2024 - 16:37- Gündem G:

Milletvekili Babacan açıkladı Malatya Hatay Adıyaman Kahramanmaraş Nurdağı ve İslâhiye dikkat!

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ile mücbir sebep uygulaması üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda, esnafın talepleri doğrultusunda mücbir sebep uygulamasının bir kez daha uzatılacağı belirtildi.

Milletvekili Babacan açıkladı Malatya Hatay Adıyaman Kahramanmaraş Nurdağı ve İslâhiye dikkat! malatya haber mücbir sebep mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ile mücbir sebep uygulaması üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda, esnafın talepleri doğrultusunda mücbir sebep uygulamasının bir kez daha uzatılacağı belirtildi.

Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Nurdağı ve Islahiye gibi bölgelerde uygulanacak olan bu uzatma ile ilgili detaylar, ilgili bakanlık tarafından bu ay içinde açıklanacak.

Milletvekili Babacan açıkladı Malatya Hatay Adıyaman Kahramanmaraş Nurdağı ve İslâhiye dikkat!

Bu gelişme, şehrin ve esnafın önemli bir ihtiyacına cevap verirken, ekonomik açıdan da olumlu etkiler sağlayacak. Mücbir sebep uygulamasının uzatılmasıyla ilgili açıklamaların beklenmesi, esnaf ve vatandaşlar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ ABDURRAHMAN BABACAN’DAN AÇIKLAMA

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,

“Mücbir Sebep Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Zekeriya Kaya ile mücbir sebep uygulamasını konuştum. Esnafımızın talebi doğrultusunda, mücbir sebep uygulaması bir kez daha uzatılacak. Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Nurdağı ve İslâhiye’de uygulamanın uzatılması ile ilgili detaylar, bu ay içinde Bakanlığımız tarafından açıklanacak. Şehrimize ve esnafımıza hayırlı olsun”

 ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# AK Parti Malatya Milletvekili, Abdurrahman Babacan, AK Parti Malatya, Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya milletvekili, ak parti, malatya, Hatay, İslahiye, nurdağı, kahramanmaraş, Adıyaman, Hazine ve maliye bakanlığı, son dakika Hazine ve Maliye Bakanlığı, Zekeriya Kaya, mücbir sebep uygulaması, malatya mücbir sebep uygulaması, son dakika mücbir sebep uygulaması, mücbir sebep uygulaması uzatılacak mı, malatya mücbir sebep uygulaması uzatılacak mı, Deprem bölgesi, deprem bölgesi mücbir sebep uygulaması uzatılacak mı, Busabah gazetesi, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri, malatya merkez, malatya busabah gazetesi, malatya son dakika, malatya haber, Busabah malatya

17 Nis 2024 - 16:37 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL