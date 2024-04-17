Malatya ve Türkiye için derin bir yara olarak tarihe geçti Babacan’dan anma mesajı

Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun yaşamını yitirdiği acı olay, 17 Nisan 1978'de Malatya'da meydana geldi. Kendisine posta yoluyla gönderilen bombalı bir paketin elinde patlaması sonucunda Fendoğlu, gelini ve iki torunuyla birlikte hayatını kaybetti. Bu trajik olay, Malatya ve Türkiye için derin bir yara olarak tarihe geçti.

“ANNEANNEM, 'SİYASET BİZİM EN DEĞERLİLERİMİZİ BİZDEN ALDI' DEMİŞTİ BANA”

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, bu acı olayın yıl dönümünde önemli bir anma mesajı paylaştı. Babacan,

” Yıllar sonra bugün, Hamid Dayı'nın Belediye Başkanı olarak görev yaparken şehit edildiği şehirde milletvekili olarak görev yapmak nasibimize yazıldı. Esasen milletvekilliğinde Malatya tercihimin bir yanında hep bu vardı. Rahmetli anneannem, 'siyaset bizim en değerlilerimizi bizden aldı' demişti bana.”

ifadelerine yer verdi.

“ESASEN MİLLETVEKİLLİĞİNDE MALATYA TERCİHİMİN BİR YANINDA HEP BU VARDI”

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,

“Anneannemin abisi, annemin dayısı Hamido namıyla müsemma Şehit Hamid Fendoğlu Dayımı şehadetinin 46. sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. Doğruluğunu, dürüstlüğünü, mertliğini ve cesaretini hiçbir zaman unutmadık. Ne ailemiz unuttu ne Malatya unuttu. Haktan yana, milletinden yana, doğruluktan yana bir insandı. Geldi geçti bu diyardan. Kendisine o alçak saldırı düzenlendiğinde yanında olan gelini Hanife Yenge ve torunları Bozkurt ve Kürşad ile umuyoruz cennette bir aradalar. Makamları Ali olsun. Hamid Dayı şehit edildikten 5 yıl sonra dünyaya geldim ben. Rahmetli anneannemden çok dinledim. Sonra akademik hayatım Siyaset Bilimi alanında geçti. Türkiye siyasi tarihini inceledim, derslerini anlattım, konferanslarını verdim, makalelerini yazdım. Her 1980 darbesi öncesi tarih dile geldiğinde, aynı zamanda bir aile hikayesi de dile geldi bende. Yıllar sonra bugün, Hamid Dayı'nın Belediye Başkanı olarak görev yaparken şehit edildiği şehirde milletvekili olarak görev yapmak nasibimize yazıldı. Esasen milletvekilliğinde Malatya tercihimin bir yanında hep bu vardı. Rahmetli anneannem, 'siyaset bizim en değerlilerimizi bizden aldı' demişti bana. O yüzden bizi de siyasete karşı uyarırdı hep. Şimdi belki de Hamid Dayı'nın çok sevdiği, çok emek verdiği ve nihayetinde uğruna şehit edildiği bu şehre, bu şehrin insanlarına o yarım kalan görevimizi yerine getirerek ayrılacağız bu görevlerimizden. Şehir, tarihinin en zor zamanlarını yaşarken yapacağımız ufacık bir katkıyla dahi olsa ardımızdan bir hayır dua alıp o şekilde görevimizi tamamlamak nasip olsun. Hem böylece belki Hamid Dayı'nın da Hanife Yenge’nin de Bozkurt ve Kürşat'ın da ruhlarına bir dua vesilesi, bir inşirah vesilesi olsun. Son bir not: Hamid Dayı'nın, yani Hamido'nun devlet nezdinde resmi olarak 'Şehit' sayılması için girişimlere başladım. Cumhurbaşkanımız için Hamido çok özel bir yere sahip. Kendileriyle görüşerek inşallah yakın zamanda neticelendireceğiz.”

sözlerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi