17 milyarlık borçla Malatya’da kaç konut yapılırdı?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez dün toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem önceki dönem borçlarıydı. Peki Malatya’da hangi kurumun nen kadar borcu var ve bu borçla ne kadar konut yapılırdı? Detaylar haberimizde…
Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Nisan ayı ilk birleşimini gerçekleştirdi. Dün Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen birleşime Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, başkanlık yaptı.
Mecliste gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, önceki dönem borçlarını açıkladı.
Buna göre Malatya Büyükşehir Belediyesi önceki dönem borçları şu şekilde:
MASKİ: 3 milyar 631milyon 872 bin 918 TL
ESENLİK: 361 milyon 381 bin 470 TL
BELSOS: 10 milyon 764 bin 503 TL
MEGSAŞ: 28 milyon 337 bin 212 TL
MOTAŞ: 307 milyon 668 bin 985 TL
MESTON: 581 milyon 840 bin 894 TL
KÜLTÜR A.Ş: 18 milyon 195 bin 764 TL
MAKLİDAŞ: 1 milyon 50 bin TL
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 12 milyar 138 milyon 938 bin 951 TL
TOPLAM BORÇ MİKTARI: 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL
DEVR ALINAN BORÇ MİKTARI: 10 milyar 108 bin 426 TL
Peki bu borçlarla Malatya’da ne gibi yatırımlar yapılabilirdi:
- Daire başı ortalama 3 milyon 150 bin TL harcama yapılıyorsa:
4 BİN 880 KONUT
- Şubat 2023 verilerine göre yol, kanalizasyon, su, elektrik gibi ana altyapı yanı sıra, cami, okul, sağlık kuruluşu, sosyal tesisler gibi genele yönelik yapılan yatırımların da eklenmesiyle toplam m2 maliyeti 15 bin lirayı buluyorsa:
1 MİLYON 138 BİN 669 METREKARE ALTYAPI ÇALIŞMASI
- Malatya’da satılan asfaltın metrekaresi bin 200 TL’den satılıyorsa:
14 MİLYON 233 BİN 371 METREKARE ASFALT YOL ÇALIŞMASI yapılabilirdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.