17 Nis 2024 - 15:58- Gündem

17 milyarlık borçla Malatya’da kaç konut yapılırdı?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez dün toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem önceki dönem borçlarıydı. Peki Malatya’da hangi kurumun nen kadar borcu var ve bu borçla ne kadar konut yapılırdı? Detaylar haberimizde…