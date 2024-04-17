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5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı

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Türkiye'deki deprem riskinin en yüksek olduğu illerin belirlendiği bu araştırma önemli bir bilgiler ortaya çıktı. İşte 6.8’lik deprem beklenen o iller de açıklandı. Sismolojik Araştırma Mektupları (Seismological Research Letters) dergisinde yayınlanan bir makale, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin artçı sarsıntılarıyla ilgili önemli bilgiler içeriyor. İşte detaylar…

5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı malatya haber mask
5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı malatya haber
5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı malatya haber
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Türkiye'deki deprem riskinin en yüksek olduğu illerin belirlendiği bu araştırma önemli bir bilgiler ortaya çıktı. İşte 6.8’lik deprem beklenen o iller de açıklandı. Sismolojik Araştırma Mektupları (Seismological Research Letters) dergisinde yayınlanan bir makale, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin artçı sarsıntılarıyla ilgili önemli bilgiler içeriyor.İşte detaylar…

5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı

Sismolojik Araştırma Mektupları (Seismological Research Letters) dergisinde yayınlanan bir makale, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin artçı sarsıntılarıyla ilgili önemli bilgiler içeriyor. ABD'li yer bilimci Ross Stein ve Japon Profesör Shinji Toda tarafından yapılan araştırmaya göre, 1 Aralık 2023 itibarıyla bir yıl içinde 5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığının en yüksek olduğu iller açıklandı.

5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı

MALATYA ADIYAMAN KAHRAMANMARAŞ HATAY

Malatya, Adıyaman, Türkoğlu (Kahramanmaraş) ve Kırıkhan (Hatay) gibi şehirlerin, 6.8 büyüklüğünde depremlerin üretilebileceği riskli bölgeler olduğu belirtiliyor. Bu araştırma, deprem riskinin belirlenmesi ve önlemlerin alınması açısından büyük önem taşıyor. Halkın deprem bilincinin artırılması ve altyapı çalışmalarının yapılması, olası felaketlerin etkilerini azaltmak adına hayati öneme sahip.

5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı

2023 Şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'de büyük bir felakete yol açtı. Bu depremler sonucunda 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti ve 107 bin 213 kişi yaralandı. Ülke genelinde büyük bir üzüntü ve yas yaşandı. Felaketin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen, bu olayın etkileri hala hissedilmekte ve toplumun hafızasında taze bir acı olarak kalmaktadır. Bu tür doğal afetlerin etkilerini azaltmak için alınacak önlemler ve yapılan bilimsel araştırmalar önemli.

5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı

DEPREM NEDİR NASIL OLUR?

Deprem, yer kabuğundaki kayaçların ani bir şekilde serbest bıraktığı enerji nedeniyle ortaya çıkan titreşim veya sarsıntı. Depremler genellikle yer altındaki fay hatları boyunca meydana gelir. Yer kabuğunun içindeki kayaçlar, büyük türbülanslar ve yer değişiklikleri yaşarlar. Bu değişimler, biriken gerilimi serbest bırakarak sismik dalgaları oluşturur.

5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı

Depremler genellikle fay hatları boyunca meydana gelir. Fay hatları, yer kabuğunun parçalarının birbirine sürtündüğü veya birbirine yaklaştığı bölgelerdir. Bu sürtünme sonucunda kayaçlar birbirine bağlı kalır ve biriken gerilim artar. Ancak belirli bir noktada gerilim, kayaçların bu bağlantıyı kırmasıyla serbest bırakılır ve enerji dalgaları olarak yayılır. Bu yayılan enerji, depremin neden olduğu sarsıntıları ve titreşimleri oluşturur.

5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı

Depremler genellikle Richter ölçeği veya Moment Magnitude Scale gibi ölçekler kullanılarak büyüklüklerine göre sınıflandırılır. Bu ölçekler, depremin büyüklüğünü ve etkisini belirlemek için kullanılır. Depremler bazen doğal olabilir, ancak insan faaliyetleri de depremlere neden olabilir. Özellikle büyük barajların su biriktirmesi, yer altı madencilik faaliyetleri ve hidrolik kırıcılar gibi insan müdahaleleri, depremlere katkıda bulunabilir.

5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı

Depremlerin etkileri, büyüklüklerine, derinliklerine, yerin jeolojik özelliklerine ve çevredeki yapıların dayanıklılığına bağlı olarak değişir. Büyük depremler genellikle can ve mal kaybına yol açabilir, binaları yıkabilir veya hasar verebilir, altyapıyı bozabilir ve topluluklarda büyük hasara neden olabilir. Bu nedenle, depremlere karşı hazırlıklı olmak ve güvenli yapı standartlarını uygulamak önemli.

5 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanma olasılığı olan iller açıklandı
 

Kaynak: Haber Merkezi

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17 Nis 2024 - 15:39 Malatya- Gündem

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