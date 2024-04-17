17 Nis 2024 - 13:47- Asayiş

Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katında yalnız yaşayan Mustafa Demirören’den (72) haber alamayan oğlu, eve girdi.