17 Nis 2024 - 13:47- Asayiş G:

Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katında yalnız yaşayan Mustafa Demirören’den (72) haber alamayan oğlu, eve girdi.

Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu son dakika malatya haberleri mask
Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu son dakika malatya haberleri
Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu son dakika malatya haberleri
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Abdulgaffar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5’inci katında yalnız yaşayan Mustafa Demirören’den (72) haber alamayan oğlu, eve girdi.

Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yerde hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulunan Mustafa Demirören’in hayatını kaybettiği belirlenirken cenazesi bölgeye çağrılan cenaze nakil aracı ile şehir mezarlığı morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde ağız ve burun kısmında kanama tespit edinilen Mustafa Demirören’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine polis ekipleri şahsın ikametinde araştırma yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
 
Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
 
Malatya’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hacı Bektaş Veli Caddesi, malatya Hacı Bektaş Veli Caddesi, son dakika vefat, malatya cenaze, Mustafa Demirören, malatya, yeşilyurt

17 Nis 2024 - 13:47 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL