Hatay yarın dikkat! 7 ilçenin tamamı etkilenecek! 18 Nisan Hatay elektrik kesintisi listesi

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Vilayet, 2. Yeşilova, Emniyet 1, Ay 1, 2.Ulus, Saray, İnönü, Harbiye, Fevzi Çakmak 3, N.Gassan Seyfettin, Yeşilova, Şht.Nevrez, Hükümet, Silahlı Kuvvetler, Çiçek 6, Karanfil 2, Gül 9, 3283., 3276., 3281., 10., 3277., 3287., İçli, 3297., Kantarma, Şht.Murat Nuraydın, 3284., 3293., 3292., Sakarya, Kümeevler, Adnan Menderes, Çekmece, Şht.Mustafa Sevgi, 4.İpek, Kesen, 3228., Murat, 3231., 3.İpek, Bostan, 6.İpek, 3227., Dicle, 3226., 5.İpek, Tunca, Gündüz, Elektrik, Uzunyol, Fabrika, 1565. bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı 1566., 1564., 1551., 2. Nergis, Çınarlı, Can, Hacı Durmuş, 2. Güven, Salkım, 1576., Timur, Turunçlu, Sabahattin Ezer, 1606., 1601., 1615., 1620., 1607., 1618., 1611., 1617., 1610., 1603., 1608., 1604., 1613., 1609., 1612., 1616., 1619., 1623., Atatürk 22, E5 Karayolu, Ziyaret 4, Kuyucak Keskinler 3, Ziyaret 15, Ziyaret 14, Ziyaret 10, Ziyaret 5, Ziyaret 6, Ziyaret 1, Cemali Sanayi Sitesi 3., Dikmece Kuyucak, Kuyucak Keskinler, Cemali Sanayi Sitesi 1., Ziyaret 2, Eski İskenderun Yolu 1, Dikmece, Atatürk 3, 2311., Çevre Yolu, Uğur Mumcu, Karaali, Cumhuriyet 25, 3905., 160., 191., Çilek 1, 202., 162., 208., 197., 105.Yeni bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Defne ilçesine Mansur, Çam 1, Doğuş, Çınar, Defne 4, Yeşil 3, Arı, Aziz Nesin 2, Akçay, Yokuş, Atatürk 1, İpek 1, Akar, Nazım Hikmet 4, 2215., Mahan, 2239., Akasya 4, 2231., 2234., İnci, 2232., M.Ferit Gül (Turunçlu), Kızılay 1, Rüzgar 1, Damla, Şeyh Dahir (Turunçlu), İstiklal 2, İnönü 7, Göktepe, Özgür 3, Yonca, 2238., Başak 1, Ziyaret, Hayat, Şeyh Dahir, Yolcu, 2213., Abdi İpekçi 2, Gül 4, Yıldız 2, 2237., M. Ferit Gül, Zirve, 75.Yıl Cumhuriyet, Deniz, Tepe 1, 2212., Umut 2, Vilayet, 2. Yeşilova, Emniyet 1, Ay 1, 2.Ulus, Saray, İnönü, Harbiye, Fevzi Çakmak 3, N.Gassan Seyfettin, Yeşilova, Şht.Nevrez, Hükümet bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Defne ilçesine Silahlı Kuvvetler, Çiçek 6, Karanfil 2, Gül 9, 3283., 3276., 3281., 10., 3277., 3287., İçli, 3297., Kantarma, Şht.Murat Nuraydın, 3284., 3293., 3292., Sakarya, Kümeevler, Adnan Menderes, Çekmece, Şht.Mustafa Sevgi, 4.İpek, Kesen, 3228., Murat, 3231., 3.İpek, Bostan, 6.İpek, 3227., Dicle, 3226., 5.İpek, Tunca, Gündüz, Elektrik, Uzunyol, Fabrika, 1565., 1566., 1564., 1551., 2. Nergis, Çınarlı, Can, Hacı Durmuş bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Defne ilçesine 2. Güven, Salkım, 1576., Timur, Turunçlu, Sabahattin Ezer, 1606., 1601., 1615., 1620., 1607., 1618., 1611., 1617., 1610., 1603., 1608., 1604., 1613., 1609., 1612., 1616., 1619., 1623., Cumhuriyet 1, 2229., Pınar 4, Deniz, Aziz Nesin 2, Özyurt, Renk, Temiz 1, Ümit, Üçyıldız, Yıldız 2, Zirve, Şeyh Dahir, Damla, 2237., Işık 1, İstiklal 2, 2235., İnönü (Turunçlu), Samandağ, Güneş, Tepe 1, Meşe 2, Abdi İpekçi 2, Aydın 1, Meltem, 2226., Çetin Emeç 1, 2234., Atatürk 1, Köroğlu, Mansur, İnönü 7, 2225., Kaya 1, Muammer Aksoy 1, Çağla bölgelerine,
Yarın 09.15-17.15 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Yüksel, Türkmen, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ali Delice, Santral, Örencik Yolu 1, Kurban Yurdu, Keçeli Yolu 1, Keçeli Yolu, Edikli, Dokuz, Değirmen, Dedetoksoy, Ak, 3 Nolu Çıkmaz, 22 Nolu, 1 Nolu, Gökler, Fevzi Çakmak 1, Dr Bahadır Amaç, Dokuz, Çelebi, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.15-17.00 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı Zorkun 25018, Dereobası, Zorkun 25022, Hayvanındüzü 21002, Zorkun 25011, Zorkun 25010, Mitisin 29003, Mitisin 29005, Mitisin 29001, Mitisin 29007, Dervişpınarı 28002, Olukbaşı 27001, Zorkun 25032, Olukbaşı 27000, Tuztaşı 27001, Zorkun 25057, Zorkun 25001, Zorkun 25053, Zorkun Bahir Ersoy, Ürün 22001 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı Atik Suyu 43, Atik Suyu 48, Atik Suyu 38, Cırtıman 30, Atik Suyu 40, Atik Suyu 25, Cırtıman 29, Cırtıman 33, Atik Suyu 6, Atik Suyu 41, Cırtıman 8, Atik Suyu 36, Atik Suyu 12, Atik Suyu 26, Atik Suyu 29, Atik Suyu 24, Atik Suyu 39, Atik Suyu 47, Cırtıman 16, Cırtıman 11, Cırtıman 23, Cırtıman 21, Atik Suyu 44, Atik Suyu 33, Atik Suyu 8, Atik Suyu 35, Atik Suyu 31, Cırtıman 37, Atik Suyu 13, Cırtıman 13 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı Cırtıman 12, Cırtıman 28, Atik Suyu 20, Cırtıman 32, Atik Suyu 23, Atik Suyu 51, Cırtıman 34, Cırtıman 26, Atik Suyu 22, Atik Suyu 19, Atik Suyu 32, Cırtıman 35, Atik Suyu 28, Cırtıman 22, Atik Suyu 15, Cırtıman 3, Atik Suyu 14, Atik Suyu 10, Atik Suyu 9, Cırtıman 15, Cırtıman 18, Atik Suyu 3, Atik Suyu 30, Atik Suyu 18, Atik Suyu 5, Cırtıman 20, Cırtıman 10, Cırtıman 17, Cırtıman, Atik Suyu 42, Cırtıman 14, Cırtıman 27, Atik Suyu 2, Cırtıman 7, Cırtıman 1, Atik Suyu 11, Cırtıman 9, Atik Suyu 16, Cırtıman 2 bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı Hacı Halil Bahadırlı, 7.Çıkmaz, 879., 875., Sait Pakin, 257., Ömer Şahsuvar, 880., Atatürk, 110., Mehmet Belkız Büyükvelioğlu, Şemsettin Mursaloğlu, 1030., 323., 310., 324., 314., 316., 307., 319., 321., Oğulcan Tuna, Fevzi Tecirli, 318.bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Samandağ ilçesine bağlı 138, 269, 325, 250, 257, 367, 244, 5550., 5530., 252, 5561., 238, 140., 5549., 5551., 134., 5516., 304, 1., 148, 5557., Set Yolu (Cemal Gürsel), Sahil 2, 5515., 248, 224, Türbe, Set Yolu, 84., 5702., 5701., 79., 85., 75., 80., 78., 72., Mimar Sinan, 74., 81., İsmet Paşa, 76., 404, Yusuf Çelik, 77. bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.