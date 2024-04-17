Doğanşehir’de otomobil takla attı 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Basri Ş. idaresindeki 01 EHT 48 plakalı otomobil Çığlık mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Yaşanan kazada Otomobilde bulunan sürücü Basri Ş. ile birlikte yolcu olarak bulunan Saliha Ş. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı