Doğanşehir’de otomobil takla attı 2 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Basri Ş. idaresindeki 01 EHT 48 plakalı otomobil Çığlık mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Yaşanan kazada Otomobilde bulunan sürücü Basri Ş. ile birlikte yolcu olarak bulunan Saliha Ş. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.