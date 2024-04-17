17 Nis 2024 - 13:04- Gündem G:

Mersin’de yaşayanlar yarın dikkat! Akdeniz Anamur Aydıncık Mut Silifke ve Tarsus etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mersin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mersin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mersin’de yaşayanlar yarın dikkat! Akdeniz Anamur Aydıncık Mut Silifke ve Tarsus etkilenecek! mask
Mersin’de yaşayanlar yarın dikkat! Akdeniz Anamur Aydıncık Mut Silifke ve Tarsus etkilenecek!
Mersin’de yaşayanlar yarın dikkat! Akdeniz Anamur Aydıncık Mut Silifke ve Tarsus etkilenecek!
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Toroslar EDAŞ Mersin’in bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:

Mersin’de yaşayanlar yarın dikkat! Akdeniz Anamur Aydıncık Mut Silifke ve Tarsus etkilenecek!

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı 5307, İsmet İnönü, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar, Aslan, Bostancı, Kış, Kurtoğlu, Manolya, Pompa, Çiftlik, İncekeli, Şıh İbrahim Hekim, Akdeniz-1, Bulut- 1, Tunceroğlu, Sait, Zeytin, Doğan, Çulfa, Güney-1, Göçtü, Parlak, Türkoğlu, Atatürk-4, Gündoğdu, Sapandere, Süleyman Demirel, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Küme Evler, Döner, Gülbahar, Hazine, Selen, Sera, Seçkin, Muştu, Serhat, Tepe-1, Şirin, Dağlıoğlu, Özgür, Dikbaş, Çılgın, Malaz, Hacı Çetin, Atatürk-3, İşraş Arkası bölgelerine,

Mersin’de yaşayanlar yarın dikkat! Akdeniz Anamur Aydıncık Mut Silifke ve Tarsus etkilenecek!

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Yaylacık bölgesine,

Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Cumhuriyet, Cumhuriyet/2, Kaş/1, Fatmasuyu, Çevik, Açık, Yıldırım Beyazıt, Hal, Kaş_1, Karaseki, Gözmen, Anamur/1, Fevzi Çakmak, Anamur, Çırakli, Batur, Cumhuriyet, Karagöz, D.S.İ, Yılmaz, S.Çakmakoğlu Caddesi, Ünlü, Atatürk, Buldurluoğlu, Göktaş, S.Çakmakoğlu, Atatürk/1, Aydın/1, Şakir, Nazilli, Sudeposu, Şafak, Cami, Dörtayak, Merkez, Aydın, Anamur, Fevzi Çakmak bölgelerine,

Mersin’de yaşayanlar yarın dikkat! Akdeniz Anamur Aydıncık Mut Silifke ve Tarsus etkilenecek!

Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Kurtsuyu bölgesine,

Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı 136_2, Dervişli/1, Türker, Balaban, 112-, Başar, Dervişli, 150_1, Küme 1-, Bahadır, Billur, Açelya_2, Kurtuluş_1 bölgelerine,

Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı 1467, 1467.1, Bolatlı, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar, Aslan, Bostancı, Kış, Kurtoğlu, Manolya, Pompa, Çiftlik, İncekeli, Şıh İbrahim Hekim, Akdeniz-1, Bulut- 1, Tunceroğlu, Sait, Zeytin, Doğan, Çulfa, Güney-1, Göçtü, Parlak, Türkoğlu, Atatürk-4, Gündoğdu, Sapandere bölgelerine”

Mersin’de yaşayanlar yarın dikkat! Akdeniz Anamur Aydıncık Mut Silifke ve Tarsus etkilenecek!

Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı Süleyman Demirel, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Küme Evler, Döner, Gülbahar, Hazine, Selen, Sera, Seçkin, Muştu, Serhat, Tepe-1, Şirin, Dağlıoğlu, Özgür, Dikbaş, Çılgın, Malaz, Hacı Çetin, Atatürk-3, İşraş Arkası bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mersin’de yaşayanlar yarın dikkat! Akdeniz Anamur Aydıncık Mut Silifke ve Tarsus etkilenecek!

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17 Nis 2024 - 13:04 Mersin- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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