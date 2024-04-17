Mersin’de yaşayanlar yarın dikkat! Akdeniz Anamur Aydıncık Mut Silifke ve Tarsus etkilenecek!

Toroslar EDAŞ Mersin’in bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı 5307, İsmet İnönü, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar, Aslan, Bostancı, Kış, Kurtoğlu, Manolya, Pompa, Çiftlik, İncekeli, Şıh İbrahim Hekim, Akdeniz-1, Bulut- 1, Tunceroğlu, Sait, Zeytin, Doğan, Çulfa, Güney-1, Göçtü, Parlak, Türkoğlu, Atatürk-4, Gündoğdu, Sapandere, Süleyman Demirel, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Küme Evler, Döner, Gülbahar, Hazine, Selen, Sera, Seçkin, Muştu, Serhat, Tepe-1, Şirin, Dağlıoğlu, Özgür, Dikbaş, Çılgın, Malaz, Hacı Çetin, Atatürk-3, İşraş Arkası bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Yaylacık bölgesine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Cumhuriyet, Cumhuriyet/2, Kaş/1, Fatmasuyu, Çevik, Açık, Yıldırım Beyazıt, Hal, Kaş_1, Karaseki, Gözmen, Anamur/1, Fevzi Çakmak, Anamur, Çırakli, Batur, Cumhuriyet, Karagöz, D.S.İ, Yılmaz, S.Çakmakoğlu Caddesi, Ünlü, Atatürk, Buldurluoğlu, Göktaş, S.Çakmakoğlu, Atatürk/1, Aydın/1, Şakir, Nazilli, Sudeposu, Şafak, Cami, Dörtayak, Merkez, Aydın, Anamur, Fevzi Çakmak bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Kurtsuyu bölgesine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı 136_2, Dervişli/1, Türker, Balaban, 112-, Başar, Dervişli, 150_1, Küme 1-, Bahadır, Billur, Açelya_2, Kurtuluş_1 bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı 1467, 1467.1, Bolatlı, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar, Aslan, Bostancı, Kış, Kurtoğlu, Manolya, Pompa, Çiftlik, İncekeli, Şıh İbrahim Hekim, Akdeniz-1, Bulut- 1, Tunceroğlu, Sait, Zeytin, Doğan, Çulfa, Güney-1, Göçtü, Parlak, Türkoğlu, Atatürk-4, Gündoğdu, Sapandere bölgelerine”
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı Süleyman Demirel, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Küme Evler, Döner, Gülbahar, Hazine, Selen, Sera, Seçkin, Muştu, Serhat, Tepe-1, Şirin, Dağlıoğlu, Özgür, Dikbaş, Çılgın, Malaz, Hacı Çetin, Atatürk-3, İşraş Arkası bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.