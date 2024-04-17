Adana’da Karaisalı Seyhan ve Yüreğir etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
Toroslar EDAŞ Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Dereköy, Muttalipli, Ortaköy, Akışlı Hülbülü, Bozukhüsür, Çorlu Merkez, Kalayçılar, Çocuklar Obası, Gökhasanlı Merkez, Hacılı, Karahasanlı Merkez bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Ayakkıf Merkez, Saklı, Başkıf, Çakallı Merkez, Çocuklar Merkez, Kesiri, Emelcik, Güvenç, Kuyucu, Abdilli Kuzgun, Kuzgun Merkez, Mucurlu bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Hasan İşler, Kanal Boyu, Turhan Cemal Beriker, Okul Yolu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Akasya_1, Bahar_1, Günebakan Çiçeği, İbrahim Tatlıses, Huzur bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Lale, Şehit Jan. Er. Mustafa Göksal, İlim Yolu, Mimoza, Nergiz, Ege Bağatur, Kazım Barışık, Manolya, Şehit J. Er. Mustafa Göksal bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa 1, Ege Bağatur bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.