17 Nis 2024 - 12:59- Gündem

Tunceli dikkat! 18 Nisan Tunceli elektrik kesintisi listesi

FEDAŞ tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de: