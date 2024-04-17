Tunceli dikkat! 18 Nisan Tunceli elektrik kesintisi listesi

FEDAŞ tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Tunceli’de:
“Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktuluk Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Kopuzlar Köyü, Baylık Köyü, Beydamı Köyü, Yeniköy Köyü, Yeniköy Köyü Peşpınar Mezra, Mercimek Köyü, Burmageçit Köyü, Günboğazı Köyü, Kanoğlu Köyü, Aşağıtarlacık Köyü, Yolkonak Köyü, Tozkoparan Köyü, Esentepe Mahallesi, Çimenli Köyü, Ardıç Köyü, Söğütlütepe Köyü, Kazılı Köyü, Sürgüç Köyü, Elmakaşı Köyü, Dere Köyü, Dere Köyü Yukarı Çay Mezra, Bakırlı Köyü, Dere Köyü Cayiran Mezra, Dere Köyü Karabulut Mezra, Kayabağ Köyü, Yalınkaya Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kaçarlar Köyü, Yeniköy Köyü Akbayır Mezra, Pınarlar Köyü Göztepe Mezra, Çalkıran Köyü, Buğulu Köyü Tahtamemiş Mezra, Buğulu Köyü Dallı Mezra, Buğulu Köyü, Buğulu Köyü Kalemdüzü Mezra, Cılga Köyü, Demirkapı Köyü, Böğürtlen Köyü, Karagüney Köyü, Buğulu Köyü Doğancık Boş Mezra, Camikebir Mahallesi, Buğulu Köyü Kurutlu. Mezra, Buğulu Köyü Akoluk Mezra, Ulupınar Köyü, Yamaçoba Köyü, Buğulu Köyü Yukarıtarlacık Mezra, Buğulu Köyü Hacılar Kom Mezra, Çağlarca Köyü Hopağaç Mezra, Çığırlı Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktuluk Mahallesi, Çalkıran Köyü, Buğulu Köyü Tahtamemiş Mezra, Buğulu Köyü Dallı Mz Mezra, Buğulu Köyü, Buğulu Köyü Yukarıtarlacık Mz Mezra, Buğulu Köyü Hacılar Kom Mezra, Buğulu Köyü Kalemdüzü Mezra, Cılga Köyü, Demirkapı Köyü, Buğulu Köyü Doğancık Boş Mezra, Buğulu Köyü Kurutlu. Mezra, Buğulu Köyü Akoluk Mezra, Çığırlı Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
https://www.firatedas.com.tr/BilgiDanisma/BakimProgramiveKesintiListesi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.