Batman’da yaşayanlar dikkat! Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Kayadibi(Örenağıl), Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra, Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Yürekli, Çalışırlar, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Kınalı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Ahkar Mezra, Çayırlı, Dörtbölük, Erikli, Altındere, Dikmetaş, Turnalı, Taşburun, Yuvalar, Kilis, Çınarlı, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Keçeli, Kurt, Yukarı Ergünü(Ergünü), Hazzank, Hopir Mezra, Gortir Mezra, Üçevler, Hılınsur, Yukarı Ergünü(Kayadüzü), Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Girasur, Pivank, Pıjunik bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Selahaddini Eyyübi, Çaybaşı, Sağlık bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı (Merkez), Öteyaka, Aydınlı, Yayladüzü bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Cumhuriyet, Mehmet Yatkın, Güveçli, Yeşiltepe (Koçaklı), Bahçeli, Durucak, Ilıca, Esence, Karaduman, Tekağaç, Turgut Özal, Kıyanç, Kapaklı, Aşağı Ürünlü, Yazyurdu, Uğurca, Yolkonak, Yukarı Ürünlü, Ali Bey, Yolboyu, Çaykenarı, İslamköy, Ayışığı, Başlamış, Asmadere, Kobin, Yontukyazı, Mezelkan, Alıçlı, İnpınar, Kuşçukuru, Doğankavak, Bilek, Nurettin, Yeni bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ünlüce, Seyrantepe, Gültepe, Bayındır, Petrol, Kolbaşı, Demirbilek, Yakıtlı, Yolveren, Akbaş, Mirzabey, İrmi, Yeniköy, Yenişehir, Yenimahalle, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Yeni Köy bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.