17 Nis 2024 - 12:56- Gündem G:

Batman’da yaşayanlar dikkat! Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da  işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da  yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman’da yaşayanlar dikkat! Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek mask
Batman’da yaşayanlar dikkat! Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek
Batman’da yaşayanlar dikkat! Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

Batman’da yaşayanlar dikkat! Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Kayadibi(Örenağıl), Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra, Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Yürekli, Çalışırlar, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Kınalı bölgelerine,

Batman’da yaşayanlar dikkat! Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Ahkar Mezra, Çayırlı, Dörtbölük, Erikli, Altındere, Dikmetaş, Turnalı, Taşburun, Yuvalar, Kilis, Çınarlı, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Keçeli, Kurt, Yukarı Ergünü(Ergünü), Hazzank, Hopir Mezra, Gortir Mezra, Üçevler, Hılınsur, Yukarı Ergünü(Kayadüzü), Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Girasur, Pivank, Pıjunik bölgelerine,

Batman’da yaşayanlar dikkat! Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Selahaddini Eyyübi, Çaybaşı, Sağlık bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı (Merkez), Öteyaka, Aydınlı, Yayladüzü bölgelerine, 

Batman’da yaşayanlar dikkat! Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

       

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Cumhuriyet, Mehmet Yatkın, Güveçli, Yeşiltepe (Koçaklı), Bahçeli, Durucak, Ilıca, Esence, Karaduman, Tekağaç, Turgut Özal, Kıyanç, Kapaklı, Aşağı Ürünlü, Yazyurdu, Uğurca, Yolkonak, Yukarı Ürünlü, Ali Bey, Yolboyu, Çaykenarı, İslamköy, Ayışığı, Başlamış, Asmadere, Kobin, Yontukyazı, Mezelkan, Alıçlı, İnpınar, Kuşçukuru, Doğankavak, Bilek, Nurettin, Yeni bölgelerine,

Batman’da yaşayanlar dikkat! Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ünlüce, Seyrantepe, Gültepe, Bayındır, Petrol, Kolbaşı, Demirbilek, Yakıtlı, Yolveren, Akbaş, Mirzabey, İrmi, Yeniköy, Yenişehir, Yenimahalle, Demirci, Gölbaşı, Kocalar, Akoba, Diktepe, Yeni Köy bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da yaşayanlar dikkat! Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez etkilenecek

# Dicle Elektrik Dağıtım, son dakika, son dakika Dicle Elektrik Dağıtım, Elektrik kesintisi, batman, batman son dakika, son dakika elektrik kesintisi, batman elektrik kesintisi, turgut özal

17 Nis 2024 - 12:56 Batman- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL