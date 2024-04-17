17 Nis 2024 - 12:54- Gündem G:

Şırnak’ta yaşayanlar dikkat! Merkez Silopi Cizre etkilenecek! 18 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta yaşayanlar dikkat! Merkez Silopi Cizre etkilenecek! 18 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi mask
Şırnak’ta yaşayanlar dikkat! Merkez Silopi Cizre etkilenecek! 18 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi
Şırnak’ta yaşayanlar dikkat! Merkez Silopi Cizre etkilenecek! 18 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Şırnak’ta yaşayanlar dikkat! Merkez Silopi Cizre etkilenecek! 18 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Dağdibi bölgesine,

Şırnak’ta yaşayanlar dikkat! Merkez Silopi Cizre etkilenecek! 18 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Başağaç, Yeniaslanbaşar, Güneyçam, Kaymakamçeşmesi, Dicle, Cumhuriyet, Gazi Paşa, Vakıfkent, İsmet Paşa, Yeşilyurt, İkizce, Çavuşdede, İsmet Paşa, Yoğurtçular, Güneyçam, Yeşilyurt, Bahçelievler (Merkez) bölgelerine,

Şırnak’ta yaşayanlar dikkat! Merkez Silopi Cizre etkilenecek! 18 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi

Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Özgen, Köprübaşı, Bahçelievler, Kavallı, Dicle, Ofis bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Alakamış, Özen, Yukarı Yavşan, Tekeköy, Turgut Özal, Tepecik, Kozluca, Yeşilce bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Şah, Katran bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şırnak’ta yaşayanlar dikkat! Merkez Silopi Cizre etkilenecek! 18 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi
 

# Elektrik kesintisi, Şırnak, şırnak son dakika, son dakika, son dakika elektrik kesintisi, şırnak son dakika elektrik kesintisi, Mardin, yeşilyurt, turgut özal

17 Nis 2024 - 12:54 Şirnak- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL