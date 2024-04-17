17 Nis 2024 - 12:54- Gündem

Şırnak’ta yaşayanlar dikkat! Merkez Silopi Cizre etkilenecek! 18 Nisan Şırnak elektrik kesintisi listesi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…