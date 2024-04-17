17 Nis 2024 - 12:37- Gündem G:

Mardin’e o kurumdan uyarı geldi! Artuklu Derik Kızıltepe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’e o kurumdan uyarı geldi! Artuklu Derik Kızıltepe etkilenecek mask
Mardin’e o kurumdan uyarı geldi! Artuklu Derik Kızıltepe etkilenecek
Mardin’e o kurumdan uyarı geldi! Artuklu Derik Kızıltepe etkilenecek
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

Mardin’e o kurumdan uyarı geldi! Artuklu Derik Kızıltepe etkilenecek

“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Gül, Savurkapı, Yalım, Çabuk, Sultanköy, Nur (Akıncı), Karademir, Hüyüklü, Kuyulu, Çatak, Yaylı, Çalışlı, Sakalar, Buğday, Arpatepe, Yukarıhatunlu, Akbağ, Cevizlik, Haydar bölgelerine,

Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Sümer, Safa bölgelerine,

Mardin’e o kurumdan uyarı geldi! Artuklu Derik Kızıltepe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Kale, Dağ, Cevizpınar, Küçükpınar, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Ortaca, Çataltepe, Adak, Doğancı, Denktaş, Ahmetli, Hayırlı, Alibey, Karataş, Atlı, İncesu, Kovalı, Boyaklı, Çadırlı, Konak, Bağrıbütün, Büyükayrık bölgelerine,

Mardin’e o kurumdan uyarı geldi! Artuklu Derik Kızıltepe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Dunaysır, Mezopotamya, Dikmen, Demirler, Akziyaret, Ulaşlı, Hocaköy, Dora, Kılduman, Çakır, Çanaklı, Erikli, Eroğlu, Büyükdere, Demirci, Timurçiftliği, Çaybaşı, Koçlu, Karakuyu, Kahraman, İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Bektaş, Ersoylu, Mezopotamya, Mevlâna, Beşbudak, Bozhöyük bölgelerine,

Mardin’e o kurumdan uyarı geldi! Artuklu Derik Kızıltepe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşpınar bölgesine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Çamyurt, Düzgeçit, Üçağıl, Harmanlı, Ziyaret, Tepeli, Şenköy, Bengisu, Akyokuş, Ulucami, Bağlar, Mercimekli bölgelerine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Güzelağaç, Tavuklu, Cumhuriyet bölgelerine,

Mardin’e o kurumdan uyarı geldi! Artuklu Derik Kızıltepe etkilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Sarıkaya, Seydin, Başağaç, Üçerli, Sancaklı, Kırbalı, Gölbaşı, Yaylayanı, Bengisu, Tokluca, Dereiçi, Erkuran, Harmantepe, Kayacıklar, Armutalan, Akyürek, Ormancık, İçören, Üçkavak, Koşuyolu, Yenilmez bölgelerine,

Mardin’e o kurumdan uyarı geldi! Artuklu Derik Kızıltepe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilli ilçesine bağlı Gül bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin’e o kurumdan uyarı geldi! Artuklu Derik Kızıltepe etkilenecek

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17 Nis 2024 - 12:37 Mardin- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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