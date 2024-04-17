Mardin’e o kurumdan uyarı geldi! Artuklu Derik Kızıltepe etkilenecek

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Gül, Savurkapı, Yalım, Çabuk, Sultanköy, Nur (Akıncı), Karademir, Hüyüklü, Kuyulu, Çatak, Yaylı, Çalışlı, Sakalar, Buğday, Arpatepe, Yukarıhatunlu, Akbağ, Cevizlik, Haydar bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Sümer, Safa bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Kale, Dağ, Cevizpınar, Küçükpınar, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Ortaca, Çataltepe, Adak, Doğancı, Denktaş, Ahmetli, Hayırlı, Alibey, Karataş, Atlı, İncesu, Kovalı, Boyaklı, Çadırlı, Konak, Bağrıbütün, Büyükayrık bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Dunaysır, Mezopotamya, Dikmen, Demirler, Akziyaret, Ulaşlı, Hocaköy, Dora, Kılduman, Çakır, Çanaklı, Erikli, Eroğlu, Büyükdere, Demirci, Timurçiftliği, Çaybaşı, Koçlu, Karakuyu, Kahraman, İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Bektaş, Ersoylu, Mezopotamya, Mevlâna, Beşbudak, Bozhöyük bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Gümüşpınar bölgesine,
Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Çamyurt, Düzgeçit, Üçağıl, Harmanlı, Ziyaret, Tepeli, Şenköy, Bengisu, Akyokuş, Ulucami, Bağlar, Mercimekli bölgelerine,
Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Güzelağaç, Tavuklu, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Sarıkaya, Seydin, Başağaç, Üçerli, Sancaklı, Kırbalı, Gölbaşı, Yaylayanı, Bengisu, Tokluca, Dereiçi, Erkuran, Harmantepe, Kayacıklar, Armutalan, Akyürek, Ormancık, İçören, Üçkavak, Koşuyolu, Yenilmez bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilli ilçesine bağlı Gül bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.