17 Nis 2024 - 12:17- Gündem G:

Deprem uzmanları bir bir uyarıyor! Malatya’da o segment çok hareketli! Malatya'da deprem olacak mı?

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AFAD verilerine göre saat 00.09’da Malatya Battalgazi merkezli yaşanan deprem vatandaşları korkuttu. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 9 kilometre olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkezi Adıyaman Sincik olarak açıklandı. Deprem araştırmacıları tarafından ise depremin Adıyaman ila Malatya arasında Doğu Anadolu kırığı üzerinde meydana geldiği bildirildi.

Deprem uzmanları bir bir uyarıyor! Malatya’da o segment çok hareketli! Malatya'da deprem olacak mı malatya haber mask
Deprem uzmanları bir bir uyarıyor! Malatya’da o segment çok hareketli! Malatya'da deprem olacak mı malatya haber
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Son deprem hakkında bazı açıklamalarda bulunan emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal depremin yerini bildirerek, “Bu segment çok hareketli” dedi.

“ÇELİKHAN TEKEDERESİ ARASINDA OLDU”

Yaşanan son deprem hakkında bazı yorumlamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Önal, “Bugün Arıkonak- Sincik'te ( Adıyaman) olan 4.3 büyüklüğündeki deprem Çelikhan Tekederesi arasında oldu. Bu segment çok hareketli” şeklinde konuştu.

Deprem uzmanları bir bir uyarıyor! Malatya’da o segment çok hareketli! Malatya'da deprem olacak mı?

Daha önce yaptığı bir açıklamada ise Önal Çelikhan Söğütlü arasındaki segmente dikkat çekerek aktif olduğunu dile getirmişti. Önal yaptığı açıklamada, “Çelikhan (Adıyaman) Söğütlü (Pütürge) arası 2020 Sivrice ve 6 Şubat 2023 Maraş depremlerinde kırılmayan DAF segmenti çok aktif. Benim görevim uyarmak ve doğruyu söylemek. Varsayımlarla benim işim yok” dedi.

Son zamanlarda bu fayın birçok deprem üretmesi ise dikkat çekti.
Deprem uzmanları bir bir uyarıyor! Malatya’da o segment çok hareketli! Malatya'da deprem olacak mı?

“KIRILMAYAN 50 KİLOMETRE VAR”

Jeolog Prof. Dr. Osman Bektaş ise bölgede hâlâ kırılmayan 50 kilometrelik bir alan olduğunu söyleyerek, “Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde 2020 Elazığ-Sivrice 6,8 depremi ve daha güneyde 2023 Maraş 7,8 depremleri yaşanmıştır. Temblor (2023)'a göre bağımsız bu iki deprem kırığı arasında kalan, halen kırılmayan 50 kilometrelik bir alan var. 4,3 bu depremlerin artçısıdır” açıklamasında bulundu.

 
 

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17 Nis 2024 - 12:17 Malatya- Gündem

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