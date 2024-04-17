17 Nis 2024 - 12:15 - Gündem

Malatya havaalanının uçuş istatistikleri açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2024 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, Malatya Havalimanı’nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 55 bin 438, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 421, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 424’e ulaştığı belirtildi.