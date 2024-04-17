Malatya havaalanının uçuş istatistikleri açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2024 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, Malatya Havalimanı’nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 55 bin 438, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 421, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 424’e ulaştığı belirtildi.
Yük trafiğinin 374 ton olarak belirtildiği açıklamada, ocak -mart döneminde yolcu trafiğinin 181 bin 932, uçak trafiğinin bin 297, yük trafiğinin ise bin 321 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.