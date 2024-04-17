Hekimhan'ın kuruluşunu anlatan efsane

Efsaneye göre, Hekimhan adı da burada yaşayan bir hekimin kahramanlığına ve Köprülü Mehmet Paşa'nın insani duyarlılığına dayanıyor. Hikâye, insanların bir araya gelerek bir toplum oluşturmasını ve birlikte yaşamalarını simgeliyor.

Köprülü Mehmet Paşa'nın yaralı adamı kurtarma kararı ve ardından yaptırdığı han, hamam ve cami, bölgeye yapılan önemli katkıları ve insanların refahı için gösterilen çabayı temsil ediyor. Bu efsane, Hekimhan'ın kökenlerine ve toplumun bir araya gelerek gelişimine ışık tutuyor.

Bu tür efsaneler, bir toplumun tarihine, kültürüne ve değerlerine derinlemesine bir bakış sağlar. Hikayeler, geçmişin anlamını ve günümüzdeki toplumun kimliğini anlamamıza yardımcı olur.

MALATYA’NIN HEKİMHAN İLÇESİNİN EFSANESİ

Bir sefer sırasında Köprülü Mehmet Paşa’nın yolu Hekimhan dolaylarına düşer. Doğanın güzelliğine hayran kalır ve askerlerinin burada konaklamasını ister. Askerler çevreyi dolaşmayı çıktıklarında günümüzdeki Hasan Ağa Çeşmesi’nin yakınındaki dereye gelirler. Al al akan dere suyunu izlerken derenin kenarında yaralı yatan bir adam görürler ve Paşa’ya haber verirler. Paşa hekimiyle birlikte gelir, hekim hastanın durumunun umutsuz olduğunu söyleyince Paşa sorar;

“Hiç mi canı kalmamıştır?”

Hekim;

“Ancak onda bir canı vardır” der.

Köprülü bu yanıt karşısında kızar ve şöyle haykırır;

Hekimhan

“Onda bir canı kalmış adamı ölüme mi bırakırsın? Ya bu adamı kurtarırsın ya da senin kanını da bununkine katarım”

Hekim hemen işe koyulur ve yaralıyı üç günde ayağa kaldırmayı başarır. Köprülü Mehmet Paşa yaralıya kim olduğunu sorar. Yaralı; kendisininde hekim olduğunu, ilaç yapmak için bitki toplarken eşkiyalarca vurulduğunu anlatır. Köprülü ağaçları kestirip açtırdığı yere hekim için bir han, hamam ve cami yaptırır. Çevreden de birkaç aile getirip yerleştirir. Buraya önceleri Hekimin Hanı, daha sonra da Hekimhan denilmiştir.

MALATYA’NIN HEKİMHAN İLÇESİNİN TARİHİ

Hekimhan, Türkiye'nin Malatya iline bağlı bir ilçedir ve oldukça zengin bir tarihe sahiptir. Hekimhan'ın tarihi, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasıyla da dikkat çeker.

Antik dönemde Hekimhan ve çevresi, Hititler, Asurlular ve Persler gibi çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik ve Roma dönemlerinde de önemli bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemlere ait kalıntılar ve eserler, bölgenin zengin tarihini yansıtır.

Ortaçağ'da Hekimhan, Bizans ve İslam medeniyetlerinin etkisi altına girmiştir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise bölge, ticaret yollarının kavşağında bulunması sebebiyle önemli bir konuma sahip olmuştur. Ticaret yollarının güvenliği ve yönetimi açısından stratejik bir noktada bulunan Hekimhan, bu dönemlerde birçok kervansarayın da bulunduğu bir merkez haline gelmiştir.

Hekimhan'ın adının kökenine ilişkin anlatılan efsanelerden biri, Köprülü Mehmet Paşa'nın bölgedeki bir hekimin kahramanlığı sayesinde ilçenin kurulduğunu anlatır. Hekimhan adının bu efsaneden geldiği söylenir.

Günümüzde Hekimhan, tarım ve hayvancılığın yanı sıra madencilik faaliyetleriyle de ön plana çıkan bir ilçe.

Kaynak: Haber Merkezi