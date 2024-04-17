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Bingöl dikkat! Tek tek açıklandı

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Bingöl’de bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bingöl dikkat! Tek tek açıklandı mask
Bingöl dikkat! Tek tek açıklandı
Bingöl dikkat! Tek tek açıklandı
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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. ( FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Bingöl’de bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bingöl dikkat! Tek tek açıklandı

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Garip Köyü, Kılçadır Köyü, Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii, Yamaç Köyü, Dişbudak Köyü, Gökdere Köyü Merkez Mevkii, Gürpınar Köyü, Olukpınar Köyü, Yumaklı Köyü Damcık Mezra bölgelerine,

Bingöl dikkat! Tek tek açıklandı

“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Hasbağlar Köyü, Nacaklı Köyü, Alagöz Köyü, Sırmaçek Köyü, Çanakçı Köyü, Sarıdibek Köyü,Doğankaya Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

https://www.firatedas.com.tr/BilgiDanisma/BakimProgramiveKesintiListesi

Bingöl dikkat! Tek tek açıklandı

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17 Nis 2024 - 11:13 Bingöl- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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