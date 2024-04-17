Bingöl dikkat! Tek tek açıklandı

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. ( FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Bingöl’de bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Garip Köyü, Kılçadır Köyü, Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii, Yamaç Köyü, Dişbudak Köyü, Gökdere Köyü Merkez Mevkii, Gürpınar Köyü, Olukpınar Köyü, Yumaklı Köyü Damcık Mezra bölgelerine,
“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Hasbağlar Köyü, Nacaklı Köyü, Alagöz Köyü, Sırmaçek Köyü, Çanakçı Köyü, Sarıdibek Köyü,Doğankaya Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
https://www.firatedas.com.tr/BilgiDanisma/BakimProgramiveKesintiListesi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.