Dikkat! Elazığ’da Baskil Merkez Palu ve Baskil etkilenecek!

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Tatlıpayam Köyü, Tatlıpayam Köyü Kiziruşağı Mezra, Habibuşağı Köyü Merkez Mevkii, Pınarlı Köyü Merkez Mezra, Pınarlı Köyü Karşıyaka Mezra, Pınarlı Köyü Gedebük Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hilalkent Mahallesi, Ataşehir Mahallesi, Örençay Köyü Örençay, Yedigöze Köyü Yedigöze, Bahçekapı Köyü Bahçekapı, Acıpayam Köyü Acıpayam, Gözebaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Yeşilyurt Mahallesi, Gözebaşı Köyü Gözebaşı, Dedeyolu Köyü, Kavaktepe Köyü Kavaktepe, Dedepınarı Köyü Dedepınarı, Alıncık Köyü, Sanayi Mahallesi, Kamışlık Köyü, Günbalı Köyü Molla Hüseyin bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dereboynu Köyü Yukarı Teştek Mezra, Günbalı Köyü, Kavallı Köyü Sekiler, Kavallı Köyü, Kavallı Köyü Boğaz Mevkii, Dereboynu Köyü, Gözeli Köyü Bekirgölü Mezra, Gözeli Köyü Eylolar Mezra, Gözeli Köyü, Çevrimtaş Köyü Aşağı Mevkii, Gözeli Köyü Esaflar, Kamışlık Köyü Eskiköy Mezra, Mullaali Köyü, Gözeli Köyü Simotlar Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gözeli Köyü Aşağı Çolitır Mezra, Kavaktepe Köyü Kavaktepe, Dedepınarı Köyü Dedepınarı, Gözeli Köyü Bekirgölü Mezra, Gözeli Köyü Eylolar Mezra, Kamışlık Köyü, Gözeli Köyü, Çevrimtaş Köyü Aşağı Mevkii, Gözeli Köyü Esaflar, Kamışlık Köyü Eskiköy Mezra, Günbalı Köyü Molla Hüseyin bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dereboynu Köyü Yukarı Teştek Mezra, Günbalı Köyü, Kavallı Köyü Sekiler, Kavallı Köyü, Mullaali Köyü, Kavallı Köyü Boğaz Mevkii, Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Gözeli Köyü Aşağı Çolitır Mezra, Dereboynu Köyü, Sanayiosb Mahallesi, Yüzbaşı Mahallesi, Kıraç Mahallesi bölgelerine,
Yarın 12.00-1.00 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı Sarıkamış Köyü Kaşıkçılar Mezra, Baltaşı Köyü Çaybaşı Mevkii, Baltaşı Köyü Bahçelievler Mevkii, Sarıkamış Köyü Sarıkamış, Kumla Köyü Kumla, Kumyazı Köyü, Kuşhane Köyü Kuşhane, Kuşhane Köyü Kom Mezra bölgelerine,
Yarın 12.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi, Yeni Mahallesi, Nail Bey Mahallesi, Kültür Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.00-16.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Şeyh Hasan Köyü Akkonak Mezra, Şeyh Hasan Köyü, Altınuşağı Köyü Merkez Mezra, Altınuşağı Köyü, Altınuşağı Köyü Dallıca Mezra, Konalga Köyü Ovacık Mezra, Işıklar Köyü Hacı Hasan Mezra, Işıklar Köyü, Konalga Köyü Yağmurlu Mezra, Konalga Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.