Kayseri’de İncesu Melikgazi Kocasinan Özvatan Develi etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

“Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı İlyaslı, Yuları, Mustafabeyli, Yerköy mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Sarız ilçesine bağlı Çörekdere Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı İdris Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Barsama Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi, Selçuklu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Hilmiye, Kayaaltı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük, Soysallı, Bahçelievler mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Kale, Bahçeli, Güney, Cumhuriyet, Yeni, Alparslan, Kermelik, Aşağı Boğaziçi, Küpeli mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Hasancı, Mollahacı, Kuşçu, Boyacı mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Bahçeli Evler, Alparslan, Yeni mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Tomarza / Talas ilçesine bağlı İncili, Kömür, Şiraz, Gülveren, Süleymanlı, Alaybeyli mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Cumhuriyet, Kurtuluş mahallelerine,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Fatih, Cumhuriyet mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 17.30 saatleri arasında Özvatan ilçesine bağlı Aşağı Boğaziçi, Yukarı Boğaziçi mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.