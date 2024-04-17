Malatya’da korsan sorunu kangrenleşiyor!

Malatya’da fidan dikim sezonu sona erdi. Bu yıl deprem ve korsan satıcılık nedeni ile bekledikleri düzeyde bir fidan satışı olmadığını kaydeden Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi esnafları BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundular.

Korsan fidan satıcılığı nedeni ile bu yıl birçok fidanın ellerinde kaldığını söyleyen esnaf Mustafa Karataş, fidan dikiminin bitmek üzere olduğunu ve son bir haftalık dikim zamanının kaldığını vurguladı.

“EN BÜYÜK SIKINTIMIZ KORSAN FİDANCILIK”

Bu yılda en çok kayısı fidanlarının talep gördüğünü belirten esnaf Karataş,

“Bazı esnaflar çok diktiler, ellerinde kalanlar oldu. En çok kayısı talep gördü. Onun haricinde elma, şeftali ve kiraz satışları çok oldu. Meyve türleri ağırlıklıydı. Fiyatları 75 TL’den başladı, zamanla 50 TL’ye kadar düştü. Bizim en büyük sıkıntımız korsan fidancılık. Burası kooperatif olduğu için üye olmayan giremiyor. Çoğu kişi dışarıda köylerde korsan satıcılık yapıyor. Korsandan dolayı da buradaki esnafın fidanı ellerinde kalıyor. Korsan yapanlar 35-40’a veriyor. Burada da satışlar azalıyor. Bu yıl birçok esnaf gibi bizim elimizde de fidan kaldı”

şeklinde konuştu.

“SEZON DURGUN GEÇTİ”

Bu yıl sezonun durgun geçtiğini kaydeden Selahattin Şengül ise, “Bu yıl çok fazla satış olmadı, depremden dolayı işler, sezon durgun geçti, dikim sezonu bitti, şimdi poşetli fidanlar var yaz boyu onların satışı yapılıyor” dedi.

“FİDAN SÖKÜMÜNÜ DURDURDUK”

Nisan ayı itibari ile kök fidan dikimlerinin sona erdiğini kaydeden Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, “Fidan dikim sezonu 11’inci ayda başladı. Bu yıl yağışların fazla olmamasından dolayı 15 Nisan’a kadar devam etti. Bu saatten sonra çıplak kök dediğimiz sökme fidan satmıyoruz. Fidan sökümünü durdurduk. Bundan sonraki süreçte tüplü fidan dediğimiz poşetlerin içerisinde yetişen fidelerimizi, çam ve peyzaj bitkilerini satacağız. Tabi bu yıl Malatya’da satışlar beklediğimiz gibi olmadı. Depremden dolayı kimileri can kaybetti, kimileri mal kaybetti, biz hamd olsun şükrediyoruz sağız, işimizin başındayız. Fidan sektörü depremden sonra hiç kimse sahayı bırakmadan, sahayı takip ederek işlerinin başında durmak şartıyla Malatya'yı terk edip de başka bir ile göç ettiğini görmedik. Malatya denildiği zaman herkesin aklına kayısı geliyor. Malatya kayısının temel yapı taşında da fidancılar vardır. Bundan dolayı fidan üretimlerine dikkat edilmeli”

ifadelerine yer verdi.

“ÇOK CİDDİ ZARAR GÖRÜYOR”

Fidan sektörü ve fidancılara destek verilmesi gerektiğini belirten Yumrutepe,

“Malatya'da sertifikalı evrak üzeri çalışan 35 firmamız var. Buna takiben merdiven altı, korsan çalışan yüzlerce kişi var. Tabii ki bunun önleminin alınmasını sürekli vurguluyor ve dile getiriyoruz ama maalesef Malatya'da bunun önlemi alınamıyor. Bu korsan fidancılıktan dolayı Malatya’da fidan sektörü çok ciddi zarar görüyor. Maliyetler çok yüksek. Bugün bir işçinin yevmiyesi bin lira. Fidanın satışları 50 lira. 50 liradan fidan sattığın zaman aldığın parayı olduğu gibi işçiye veriyorsun. Fidancılara destek verilmesi gerekiyor. Fidanlarda en çok önem verdiğimiz Malatya'nın ürünleri özellikle kayısı. Fiyatlar 50 lira civarıydı. Tüplü fidanlarımız 100 lira. Tabi ürünün çeşidini göre 200 liraya kadar fidanlar var ama ortalama poşetli fidanlar 100 lira”

diye konuştu.

“BÜYÜK BİR YANLIŞ”

Son olarak Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesinin yan tarafına dökülen hafriyat ile ilgili de bir açıklama yapan Yumrutepe,

“Sitemizin yan tarafına hafriyat dökülüyor. Malatya'da böyle bir sektörün yan tarafında hafriyat dökülmesi, toz içinde kalması doğru değil, büyük bir yanlış. Bu noktada yetkililere sesleniyorum, buraya dökülen hafriyatlardan çıkan tozlar ağacın yaprağına konduğu zaman hastalık yapıyor. Bu da Malatya'nın ekonomisini büyük zararlara uğratıyor”

ifadelerini kullandı.