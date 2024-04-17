O başvuru online yapılacak

DAP Bölge Kalkınma İdaresi hinterlandında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının resmi yazı ile gönderilen proje teklif başvuruları artık ELİS sistemi ile çevrimiçi yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan ELİS adlı proje kabulü ve izlenmesine ilişkin sistemle, Bölge Kalkınma İdarelerine yapılan elektronik müracaatlar ilgili BKİ Başkanlıklarına iletilmiş olacak.

Sisteme https://elis.sanayi.gov.tr/ adresinden e devlet şifresi ile giriş yapılacak.

Sistem üzerinden gönderilmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacak.

Sistem hakkında detaylı bilgi almak için https://www.dap.gov.tr/duyuru/elis-bolge-kalkinma-idareleri-elektronik-proje-izleme-sistemi--42/ adresini tıklamak gerekiyor.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nden yapılan açıklamada, proje çağrı süreçleri https://www.dap.gov.tr/ adresi ve idarenin sosyal medya hesaplarından ilan edileceği belirtildi.

DAP’a, proje başvuruları artık ELİS ile çevrimiçi yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı