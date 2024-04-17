Malatya’da haksızlık ve belirsizlik silsilesi! Seçim bitti vatandaşın sorunları unutuldu mu?

Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, seçimlerden önce vaatler arasında yer alan yerinde dönüşlümle ilgili sözlerin bir an önce yerine getirilmesini istedi. Bunun için beklenecek bir zamanlarının olmadığını ifade eden Ortaç, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.
Seçin öncesinde Battalgazi eski Belediye Başkanı Osman Güder’le yerinde dönüşümü konuştuklarını hatırlatan Ortaç, daha sonra Battalgazi ilçesinde 21 mahallenin rezerv alanı ilan edildiğini dile getirdi.
“6 YIL KAZMA VURULMAZ”
“Bizim mahalleyle ilgili çalışma yapılıyordu” diyen Ortaç, şunları kaydetti:
“31 Mart seçimlerinden sonra yeni başkanımız mutlaka bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyordur. Bizim beklentimiz şu anda sadece vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Malum Sivas Caddesi boyunca yaklaşık 800 konut yakıldı. Rezerv alan için yer var. Yapılacak çok fazla bina var, konut sayısı yüksek olmasına rağmen beton santraline yetecek yer de var. Ticaret Lisesi’nden Battalgazi Belediyesine kadar sağlı sollu alanlar boş. Burasının ivedilikle rezerv alan ilan edilip, Emlak Konut tarafından yapılması gerekiyor. Burada yaşayan vatandaşların özel müteahhit tarafından konutlarını yaptırma olanakları yok. Vatandaşlar bekliyor. 750+50 ve kendi imkanlarıyla konutlarını yapma durumları yok. Buradaki bütün vatandaşlar çarşı merkezin yapıldığı, diğer rezerv alanlarının yapıldığı gibi Şehit Fevzi Mahallesi’nde yapılan konutlar gibi Sivas Caddesi’nin de devlet kanalıyla yapılmasını bekliyor. Devlet zaten aynı parayı verecek. Fark eden bir şey yok ama müteahhitliği, işçiliği ve hız bakımından, miras yoluyla ortaklıkları olan binalardaki sorunun giderilmesi bakımından buraların rezerv alanı ilan edilmesi şart. İsteyen vatandaş Konut Emlak’a konutunu yaptıracak istemeyen ise parasını alıp gidecek. Eğer Sivas Caddesi rezerv alanı ilan edilmezse buraya 6 yıl kazma vurulmaz. Hissedarlar mahkemeye gider gelir, çalışmalar başlamaz. Sırf bu mevzudan dolayı 6 yıl kazma vurulmaz. Biz Battalgazi Belediye Başkanı ve ekibinden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden burada çalışmalarını, mahallelilik kültürünün devam etmesi için daha güzel ortamlar kurulmasını talep ediyoruz.”
“SADECE ÖN AYAK OLUNMASI GEREKİYOR”
Çalışmaya başlanılması gerektiğini ifade eden Ortaç,
“Hemen alt tarafımızda Aslantepe rezerv alan ilan edildi. Peki, Sivas Caddesi’ndeki vatandaşların ne eksiği var? Burası neden rezerv alanı ilan edilmesin? Çarşıdaki vatandaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da Sivas Caddesi’ndeki vatandaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? haksızlık da ediliyor. Vatandaşlar ‘Biraz alt taraftaki vatandaşlara evi yapılıp verilecek, benim günahım nedir’ diye soruyorlar. Çöşnük, Tandoğan mahalleleri rezerv alanı ilan ediliyor da neden bizim mahalle yapılmıyor?’ diyorlar. Aslında merkezdeki rezerv alan sayısı artırılarak şehrin kalkınması için gerekli. Burasının altyapısı, içme suyu, enerjisi, doğal gazı, bina yerleri hazır. Sadece projeye göre temel kazılıp, bina dikilecek. Seçim öncesi bakacağız, edeceğiz diyorlar ama koltuğa oturduklarında depremin izlerini silmek, depremzede insanları evlerine yerleştirmek değil miydi? Bütün belediye başkanlarının ilk sözü bu değil miydi? Sözünüzde durun ve çalışmaya başlayın. Elbette ki biz hemen olsun demiyoruz ama en azından bir ışık yakın, ‘çalışmaya başladık’ deyin. Biz bürokratları seçimle getirmedik ki, onlar zaten vardı. Bu görev onlarındı. Zaten talimat verilmişti, sadece ön ayak olunması gerekiyor”
şeklinde konuştu.
“GAZİANTEP’TE HAYAT DEVAM EDİYOR”
Sivas Caddesi ve Üçbağlar Mahallesi’ndeki tüm vatandaşların bir beklenti içerisinde olduğunu dile getiren Ortaç,
“Vatandaşlar büyük bir beklenti içerisindeler. Kanalboyu’nda 4-5 milyonluk bir yeri müteahhitle yapabilirsiniz ama Sivas Caddesi’nde bulunan Üçbağlar Mahallesi’ndeki sokaklarda yaşayanların böyle bir imkânı yok. İnşaat maliyetleri çok yüksek. Bu nedenle devletimiz yaraları saracak. Devletimiz de bundan mağdur olmayacak. Devletin malı deniz değil. Mutlaka yerinde ve bilinçli hareket etmek lazım ama bugün Nur Dağı’nda konutlar teslim edildi. Malatya’nın teslim edilen konutlardan daha fazla. Ve Gaziantep’te depremin hiçbir yarası yok. Orada hayat devam ediyor. Siyasilerimizin ve belediye başkanlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Bir an önce yaraların sarılmasını bekliyoruz. burada Büyükşehir Belediye Başkanımız ile 2 metropol ilçe belediye başkanlarımıza büyük görevler düşüyor. Onlardan ricamız muhtarlarla bir an önce istişare yaparak, yapılacak konutların nerelere yapılacağı, vatandaşların taleplerinin bir şekilde dinleyerek bir yol haritası çıkartmalarını istiyoruz. Umudumuz var ama adım bekliyoruz. Onlara her konuda yardımcı olmaya hazırız. Bu şehir bizim”
söylemlerinde bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.