17 Nis 2024 - 10:42 - Gündem

Malatya’da haksızlık ve belirsizlik silsilesi! Seçim bitti vatandaşın sorunları unutuldu mu?

Sivas Caddesi başta olmak üzere Üçbağlar Mahallesi’nin de rezerv alanı ilan edilip, yerinde dönüşümün Emlak Konut tarafından yapılmasını talep eden Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, buraların Aslantepe, Taştepe, Çöşnük’ten ne farkı olduğunu sordu. “Çarşıdaki vatandaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da Sivas Caddesi’ndeki vatandaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? haksızlık da ediliyor” diyen Ortaç, umutları olduğunu ancak bir adım beklediklerini söyledi.