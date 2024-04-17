Diyarbakır’da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Silvan Sur ve Yenişehir etkilenecek! 18 Nisan Diyarbakır elektrik kesintisi listesi

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Diyarbakır’da:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Yeşildallı, Bağcılar, Topyolu, Alipınar, Özdemir, Çarıklı, Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Aziziye, Kemertaş, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, İstasyon, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Tevekli bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kazancı, Hasanpınar, Sarıtoprak, Ağılköy, Bademli, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Alıncak, Kopuzlu, Köprüköy, Yukarısalat, Mirzabey, Yeni Köy, Güngeçti, Çakıllı, İsalı, Uyanık, Tilkilik, Koyunlu, Uğurlu, Yağmurköy, Hasanpınar, Çatalköy, Kurudere, Seyrantepe, Aluç, Çeltikli, Şahintepe, Başköy, Karacık, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Merdan, Aşağıoba, Karatepe, Güngeçti, Çakıllı, Uyanık, Tilkilik, Koyunlu, Uğurlu, Yağmurköy, Hasanpınar, Çatalköy, Çeltikli, Başköy, Yukarısalat, Karatepe bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal, Aynalı, Tepe, Kalecik bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yukarıortaören, Muratcık, Pembeviran, Bulutçeker, Kazıktepe, Avdalı, Yazçiçeği, Alancık, Ortaşar, Kürekli, Ballıbaba, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Karababa, Köksalan, Bilmece, Harabe, Çınarköy, Halıören, Görece, Karabudak, Filizören, Sürendal, Gümüştaş, Bayırkonağı, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç, Çatmadal, Düğrük, Yukarı Mollaali, Selyazı, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Aşağı Mollaali, Çakırtutmaz, Arafat, Halkapınar, Bellitaş bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı 15 Temmuz, Bağlarbaşı, Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz, Yokuşlu, Kurudere, Boğaz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Sağlam, Kalecik, Sarmaşık, Ilgın bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Tepe, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Kuyular bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Develi, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Kolludere, Kırkıncık, Soğansuyu, Yolboyu Pirinçlik, Talaytepe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Ambar, Şeyh Şerafettin, Eyüpler, Çakmaklı, Çaytepe bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Turgut Özal bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Yorulmaz, Baharlar, Kılıçlı, Güldiken, Üçdamlar, Dibek, Camikebir, Delvan, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Kumluca, Şaar, Muradiye, Çarşı, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yolaç, Başıbüyük, Tokluca, Görmez, Güçlü, Gündüz, Akyol, Otluk, Yolarası, Çiğil, Sulak, Eşme, Sağlık, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Yuva, Duru, Akbaş, Babakaya, Dolapdere, Çaldere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Tavşantepe, Özdemir, Çarıklı, Hacıosman, Bahçecik, Doğu Çanakçı, Tokluca, Pınaroğlu, Buçuktepe, Uzunbahçe, Yukarı Mollaali, Batıkarakoç, Karamus, Boğazören, Kuyuluhöyük, Yarımkaş, Çeltikaltı, Alabaş, Ayveri, Yıllarca, Halkapınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dokuzçeltik, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Avcısuyu, Tişo, Geyiktepe, Alangör bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.