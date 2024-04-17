Niğde’de Altunhisar Bor Çamardı Merkez Ulukışla etkilenecek!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 12.00 ila 13.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi, Karakapı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yaka Mahallesi, Yeni Mahallesi, Erenler Mahallesi, Selçuk Mahallesi, Uluören Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tepe Mahallesi, Seslikaya Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Tepeköy Köyü, Tepeköy Köyü, Altınova Mevkii bölgelerine,
Yarın 12.00 ila 13.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Çukurkuyu Beldesi, Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi, Obruk Köyü bölgelerine,
Yarın 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Burç Köyü, Cumhuriyet Mevkii, Yeni Mevkii bölgelerine,
Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli Köyü, Hacıbekirli Köyü, Küme 1 Ve Küme 2 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.