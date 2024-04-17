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Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat etkilenecek!

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat etkilenecek! mask
Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat etkilenecek!
Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat etkilenecek!
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat etkilenecek!

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Yarın 06.00 ila 07.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi Kandıl ve Tömek Mevkii bölgelerine,

Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat etkilenecek!

19 Nisan 2024 Cuma günü 06.00 ila 07.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yeniyapan, Döngele, İsmailli, Orhangazi, Bulutoğlu, Kazım Karabekir ve Avgasr mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Maraş’ta Dulkadiroğlu Onikişubat etkilenecek!
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17 Nis 2024 - 10:29 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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