17 Nis 2024 - 10:05- Sağlık G:

17 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 17 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 17 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

17 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 17 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 17 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

17 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Sıhhat Eczanesi

Emeksiz Caddesi, No:3/1, Altgeçit yanı, Beden Mağazası yanı

24 saat açık

Saadet Eczanesi

Sıtmapınarı Gözde Hastanesi arkası, Acil karşısı

24 saat açık

Hekimoğlu Eczanesi

Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı, üst geçit altı, Yeşilyurt

24 saat açık

Ekin Eczanesi

Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, Çavuşoğlu Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

Menengiç Eczanesi

Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi, No:85

24 saat açık”

 
 

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17 Nis 2024 - 10:05 Malatya- Sağlık

Mahreç  Besime Güner

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