Deprem uzmanından 4.3 depremi açıklaması “O fay buraya kadar kırılmıştı”

Malatya’da gece saatlerinde şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD, Malatya merkezli depremin büyüklüğünü 4.3 olarak bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Adıyaman olarak açıkladı. Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“Adıyaman ila Malatya arasında doğu Anadolu kırığı üzerinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Buraya birtakım stres transferi olmuş ve 7,8'lik depremde fay buraya kadar kırılmıştı”

dedi.

AFAD verilerine göre saat 00.09’da Malatya Battalgazi merkezli yaşanan deprem vatandaşları korkuttu. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 9 kilometre olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkezi Adıyaman Sincik’ti ve derinliği 5 kilometreydi.

VALİ YAZICI’DAN PAYLAŞIM

Malatya Valisi Ersin Yazıcı,

“Battalgazi İlçemizde yaşanılan 4.3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun”

şeklinde bir paylaşım yaptı.

DEPREM ARAŞTIRMACISI YORUMLADI

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise,

“Adıyaman ila Malatya arasında doğu Anadolu kırığı üzerinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Buraya birtakım stres transferi olmuş ve 7,8'lik depremde fay buraya kadar kırılmıştı. Endişe edilecek bir deprem değil”

ifadelerini aktardı.