17 Nis 2024 - 00:17- Gündem G:

Son dakika! Malatya’da şiddetli deprem hissedildi

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Son dakika Malatya’da şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD, Malatya merkezli depremin büyüklüğünü 4.3 olarak bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Adıyaman olarak açıkladı.

Malatya’da şiddetli deprem! mask
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Son dakika Malatya’da şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD, Malatya merkezli depremin büyüklüğünü 4.3 olarak bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Adıyaman olarak açıkladı.

Son dakika Malatya’da şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD, Malatya merkezli depremin büyüklüğünü 4.3 olarak bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Adıyaman olarak açıkladı.

Malatya’da az önce hissedilir bir deprem oldu. AFAD verilerine göre saat 00.09’da Malatya Battalgazi merkezli yaşanan deprem vatandaşları korkuttu. 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 9 kilometre olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkezi Adıyaman Sincik’ti ve derinliği 5 kilometreydi. (Haber Merkezi)
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17 Nis 2024 - 00:17 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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