16 Nis 2024 - 23:43- Yaşam G:

Yaz sıcaklarına serin bir ara! İşte evde dondurma tarifi

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Yaz sıcaklarının hissedildiği bugünlerde vatandaşlar soğuk bir şeyler tüketme meylinde bulunuyor. Özellikle dondurma ise bunların başında geliyor ancak artık içerisinde bulunan katkı maddelerinden dolayı saha sağlıklı dondurma arayışları gerçekleştiriliyor. Buna alternatif olarak evde dondurma yapanların sayısı da günden güne artıyor.

Yaz sıcaklarına serin bir ara! İşte evde dondurma tarifi mask
Yaz sıcaklarına serin bir ara! İşte evde dondurma tarifi
Yaz sıcaklarına serin bir ara! İşte evde dondurma tarifi
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Yaz sıcaklarının hissedildiği bugünlerde vatandaşlar soğuk bir şeyler tüketme meylinde bulunuyor. Özellikle dondurma ise bunların başında geliyor ancak artık içerisinde bulunan katkı maddelerinden dolayı saha sağlıklı dondurma arayışları gerçekleştiriliyor. Buna alternatif olarak evde dondurma yapanların sayısı da günden güne artıyor.

Yaz sıcaklarına serin bir ara! İşte evde dondurma tarifi

Peki, evde dondurma nasıl yapılır? Ev yapımı dondurma yapmanın birkaç farklı yolu var. İşte basit bir tarif:

Yaz sıcaklarına serin bir ara! İşte evde dondurma tarifi

Malzemeler:

500 gram çilek
1 kutu çiğ krema
2 çay bardağı toz şeker (daha da az veya çok yapabilirsiniz)
Bir miktar limon
1-2 yemek kaşığı yoğurt

Yaz sıcaklarına serin bir ara! İşte evde dondurma tarifi

Yapılışı

Çileklerimizi bütün olarak kaba alalım.
Üzerine şekeri dökelim, yarım limon sıkalım ve iyice ezelim.
Çilek püresinin içine 2 yemek kaşığı yoğurt ekleyip iyice karıştıralım.
Şimdi çiğ kremayı mikserle ilk önce yavaş ayarda daha sonra yüksek ayarda katılaşana kadar çırpalım.
Katılaşan kremayı püremizin içine katarak çırpalım.
Bütün işlem bu kadar, şimdi dondurmamızı bir kaba alalım ve dondurucuya koyalım.
Yaz sıcaklarına serin bir ara! İşte evde dondurma tarifi

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16 Nis 2024 - 23:43 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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