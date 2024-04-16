Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da kan donduran olay Babasının gözü önünde kendini vurdu

Malatya’da 30 yaşındaki erkek şahıs, babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurdu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19888612/malatyada-kan-donduran-olay-babasinin-gozu-onunde-kendini-vurdu



Malatya Küçük Sanayi Sitesi'nde korku dolu anlar! Bomba gibi patladı

Malatya’da bir kişi çakmağına gaz dolumu yaptığı sırada gaz tüpünün bir anda alev alıp patlaması sonucu yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19888774/malatya-kucuk-sanayi-sitesinde-korku-dolu-anlar-bomba-gibi-patladi



Malatya’da bu tehlike göz ardı ediliyor! Önlem alınmazsa…

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Asrın felaketi olarak tabir edilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti ancak hala yıkımlar bitmedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19891550/malatyada-bu-tehlike-goz-ardi-ediliyor-onlem-alinmazsa



Malatyalıları bekleyen tehlike! Kriz masası kurulmalı mı?

Malatya’da bugünlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olsa da kayısıda zirai don tehlikesi hala devam ediyor. Her yıl bu aylarda hem zira dona hem de sağanak yağış ve doluya maruz kalan kayısı ağaçları bu kez de ne olduğu tam bilinmeyen başka bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu tehlikeyle alakalı konuşan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19892292/malatyalilari-bekleyen-tehlike-kriz-masasi-kurulmali-mi



Malatya Büyükşehir Belediyesi borç batağında mı?

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er Başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19894125/malatya-buyuksehir-belediyesi-borc-bataginda-mi



CHP'den Malatya'nın AK Parti belediyelerine dikkat çeken çağrı!

CHP’li belediye başkan ve büyükşehir belediyesi meclis üyeleriyle bir araya gelen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya’da AK Parti Belediye Başkanlarının devraldıkları belediyenin kaç personel çalıştırıldığından, güncel borçlarına kadar her şeyin şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini belirtti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19894480/chpden-malatyanin-ak-parti-belediyelerine-dikkat-ceken-cagri



Malatya’nın 35 milyon yıllık eşsiz mirası: Girmana Kanyonu

Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki Girmana Kanyonu eşsiz manzaralar sunuyor. 35 milyon yıl önce oluştuğu belirlenen kanyon sportif aktivitelere olanak tanırken doğaseverler için de görülmesi gereken doğal güzellikler arasında. Girmana Kanyonu’nun Malatya’ya 55 kilometre, Hekimhan’a 20 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtiliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19894589/malatyanin-35-milyon-yillik-essiz-mirasi-girmana-kanyonu



Meclisin sevilen kabadayısı Hamido Malatya’ya sevdalı cumhurbaşkanı Turgut Özal

Malatya’nın onuru olarak gururla anılan iki isim Turgut Özal ve Hamit Fendoğlu… 17 Nisan 1993 yılında vefat eden 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 17 Nisan 1978 yılında kendisine gönderilen bombalı paketi açmasıyla birlikte gelini ve iki torunuyla birlikte hayatını kaybeden Malatya eski milletvekili ve belediye başkanı Hamit Fendoğlu’nun ölüm yıl dönümünde yine hüzünlü bir atmosfer yaşanıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19895994/meclisinin-sevilen-kabadayisi-hamido-malatyaya-sevdali-cumhurbaskani-turgut-ozal