Erdoğan’dan öğretmen ataması müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası çok merak edilen öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayan Erdoğan, burada kendisine sorulan öğretmen atamaların ilişkin bir açıklama yaptı.

TRT Haber’in haberine göre Erdoğan’ın,

“Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor”

ifadelerini aktardığı öğrenildi.