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Erdoğan’dan öğretmen ataması müjdesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası çok merak edilen öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

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Erdoğan’dan öğretmen ataması müjdesi
Erdoğan’dan öğretmen ataması müjdesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası çok merak edilen öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Erdoğan’dan öğretmen ataması müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından medya mensuplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlayan Erdoğan, burada kendisine sorulan öğretmen atamaların ilişkin bir açıklama yaptı.

Erdoğan’dan öğretmen ataması müjdesi

TRT Haber’in haberine göre Erdoğan’ın,

“Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor”

ifadelerini aktardığı öğrenildi. 

Erdoğan’dan öğretmen ataması müjdesi
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16 Nis 2024 - 23:08 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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