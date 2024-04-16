16 Nis 2024 - 22:57 - Gündem

Yeni Cami adını nasıl aldı? Arslantepe neden önemli? Malatya’da Turizm Haftası kutlanıyor

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında yapılan Turizm Haftası programı bu sene Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi’nde gerçekleştirildi. Yapılan programda Turizm Uzmanı Bülent Korkmaz, Malatya’nın geçmişten günümüze kadar gelen kültürel ve tarihi güzelliklerini tanıtarak bugünün anlam ve önemini katılımcılara hatırlattı.