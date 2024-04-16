Yeni Cami adını nasıl aldı? Arslantepe neden önemli? Malatya’da Turizm Haftası kutlanıyor

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimiz hatırasına bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak program açılışı gerçekleştirildi. 48. Turizm Haftası programını Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi’nde yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Yardımcısı Ali Cengiz,
“Bu süreçte bize kapılarını açan okul müdürü Mehmet Ali Tunç hocama ve bilişim teknolojileri hocası ve müdür yardımcısı Sümeyra Şahin hocama yürekten teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü teminatı gençlere teşekkür ediyorum”
dedi.
Turizm Haftası Programında Malatya’nın tarihi ve kültürel güzelliklerini anlatan Turizm Uzmanı Bülent Korkmaz ise, yaşanan depremlerde hasar alan eserleri ayağa kaldırmak için çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.
YENİ CAMİ ADINI NASIL ALDI?
Turizm Uzamanı Bülent Korkmaz, tarihi Yeni Cami’nin ismini nasıl aldığını söyleyerek,
“Malatya’da bu camiye Teze Cami demişler. 1893’de Çelikhan Fayı’nın kırılması sonucu büyük bir deprem yaşanmıştı. Bu yeni caminin olduğu yerde olduğu yerde Hacı Yusuf Camisi vardı. Depremde hasar gördükten sonra yaklaşık 30 yıllık süreçte bu cami tekrar yapıldı ve Malatya’da bu camiye Teze Cami dediler”
şeklinde konuştu.
MALATYA DÜNYANIN EN ESKİ YERLEŞİM YERLERİNDEN BİRİ
Malatya’nın yerleşim yeri olmadan önce yaşadığı çağı anlatan Turizm Umanı Korkmaz,
“Şu anda dünyada yaşadığımız iklim yaklaşık 12 bin önce mevcut değildi. Dünya buzul çağını yaşadı. Buzul çağında tarım yapmak mümkün değildi. Dünya iklimi tarımsal ve orada avcı toplayıcılıkla hatta büyük hayvanların leşlerini kaparak karınlarını doyuruyorlardı. Biz sürekli bir hareket halindeydik. Dünya iklimi ısınmaya başlayınca insanlar bir şeyleri gözleyerek keşfettiler. Bunun adı tarım. Bilim insanları buna neotik devrim diyorlar. Daha sonra insanlar koyun, keçi, domuz, inek gibi hayvanları evcilleştirerek kendilerine yerleşik düzen kurmuşlardır. Urfa dünyada buğdayın ilk tarıma alındığı coğrafyadır. Çin, Libya’da tarım başladı ve dünyaya buradan yayıldı. 10 bin senede insanlar yerleşik yaşama geçtiler. Malatya’da dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri oldu”
ifadelerini kullandı.
DERME SUYU ÖNCE TARIMDA KULLANILDI
Turizm Uzmanı Korkmaz, Derme suyunun Malatya’da yaygınlaşmasını sağlayan sistemin olduğuna vurgu yaparak,
“Kozluca’daki Derme suyu Roma İmparatorluğu orayı kurulurken Malatya’da can suyu bugün ki Malatya ciddi bir su kaynağı yok. Romanın klas sistemiyle su Malatya’nın her tarafına ulaştı. Sadece Kernek değil Horata’ya kadar da devam eden bir sudur. Malatya’nın önceki adı Melita’dır. Melita bal anlamındadır. Malatya’nın şirin bir şehir olduğu için denildiğini düşünüyoruz. Malatya’nın lezzetli olan meyvesi sadece kayısı değil ikliminden dolayı bütün meyveler lezzetlidir. Derme suyu önce tarımda kullanıldı daha sonra içme suyu oldu”
diye konuştu.
ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NDE
İlk yerleşim yerinin Arslatepe Höyüğü’nde başladığını belirten Turizm Uzmanı Korkmaz,
“Arslantepe’nin yukarısına çıkıldığında kuzeyinde Fırat nehrini görüyorsunuz. Arslantepe’nin seçilmesinin sebebi Fırat nehrinin görünmesidir. Bu tepe Dünya’nın ve Anadolu’nun her tarafında bu höyüğü görürsünüz. Höyük binlerce yıl süreçte oluşur. İnsanlar 7 bin sene önce buraya geliyormuş. İlk yerleşim orada başlıyor ve sonra depremden yıkılıyor. Ancak insanlar burayı terk etmiyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alırken 10 tane maddesinden bir tanesini tuttursanız yeterli. Üçüncü maddesinde özgünlük içeren bir yapı olduğunu içeren özelliğinden dolayı Arslantepe miras listesine alındı. Arslantepe’ye adını veren aslan heykelleri Malatya’da değil. Sarayın girişi ve odalarda ürünler tasvir edildi. Bir köşesinde ikiye ayrılmış binlerce baskı bulundu. Burada bir arşivleme yaptıklarını, bürokrasi oluşturduklarını görüyoruz. Burada en görkemli olanı toplantı salonu ve orada yer alan kralın makamıdır. Aynı zamanda ortada bulunan iki pencerede kral karşıya tam baktığında sarayın koridorunu görüyor. Bilim insanları çalıştı, analiz etti ve ortaya çıkardı. Şehrin ruhunu Malatya’ya taşıyor. O yüzden kıymetini bilelim”
sözlerine yer verdi.
KERVANSARAY AVLUSU TİCARİ AMAÇLI KULLANILIYORDU
Korkmaz, Ulu Cami’nin ve Kervansaray’ın tarihi yapısından şu şekilde bahsetti:
“Ulu cami depremden sonra hasar aldığı için ziyarete kapalı. Üzerine yapılan çinileri orijinaldir. Konya’da ki bir camiyle birlikte çinileri Anadolu’da o döneme ait orijinal kalmış. Devlet ticareti güvence altına almak zorunda. Devlet genel tüccarın güvenliğini sağlar ve kervansaray bu amaçla yapılmış. Hem hırsızlar girmesin diye pencereleri dar yapılmış hem de yatsı namazından sonra hırsızlar girmesin diye kervansaray kapatılıyormuş. Kervansarayın avlusu ticari amaçlı kullanılıyor. Yanlarda bulunan dış tarafındaki odalar süit olarak durmaktadır.”
MALATYA KAYISISI VE ŞİRE PAZARI
Malatya kayısısının coğrafi bir ürün olduğuna ve şire pazarının önemine vurgu yapan Korkmaz,
“Gelen turistlerin mutlaka kayısı alışverişi oluyor. Kayısı bizim için ilginç olmayabilir. Malatya kayısısının lezzet olarak eşi benzeri yoktur. Malatya kayısısı coğrafi bir ürün ve bu coğrafyaya sadece Malatya dahil değil Avrupa Birliği, Elazığ-Baskil, Maraş-Elbistan, Adıyaman-Gölbaşı, Sivas-Gürün ilçesi bu coğrafi bir üründür. Zaten sınır dediğimiz şey doğanın kendisi değil insanlar çizer. Şire pazarı çok otantik bir yer. 1960-1970'lere kadar Dünya Kayısı Ticaretinin yapıldı yer California. 1960’ların sonuna kadar Malatya haşhaş ekiyor. Çok ciddi bir gelir kaynağı oluyor. Amerika’nın baskısıyla hükümet haşhaş yasaklıyor.1990 da Malatya ovasında kayısı ağacı sayısı ciddi şekilde artıyor”
ifadelerini kullandı.
Son olarak programa katılan öğrencilere konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Yardımcısı Ali Cengiz,
“Okulunuzun gezisi olursa her konuda biz sizinle birlikte hareket etmekten onur duyarız. Sizlere her zaman kapımız açıktır. Size de ihtiyacımız var sizin de bize ihtiyacınız olduğu zaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları olarak her zaman sizinle birlikteyiz. İleriki aylarda Arapgir ve Darende ile ilgili bir gezi düzenleyeceğiz. Özellikle programa katılan öğrencileri de görmek isteriz”
sözleriyle cümlelerini noktaladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.