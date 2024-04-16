TFF, 9 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu 9 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
TFF, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan müsabakalar sonrası Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u 'talimatlara aykırı hareketi'; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderirken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Samsunspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ü 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Ayrıca Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın 'talimatlara aykırı hakareti' nedeniyle kurula gönderildiği belirtildi. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fatih Karagümrük futbolcusu Ryan Mendes'in 'kural dışı hareketi' ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Galatasaray müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle de disipline gönderildiği açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.