TFF, 9 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu 9 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan müsabakalar sonrası Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u 'talimatlara aykırı hareketi'; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderirken, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Samsunspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ü 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Ayrıca Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın 'talimatlara aykırı hakareti' nedeniyle kurula gönderildiği belirtildi. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fatih Karagümrük futbolcusu Ryan Mendes'in 'kural dışı hareketi' ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Galatasaray müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle de disipline gönderildiği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı