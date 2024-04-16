Otomobil kanala düştü: Sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Konya Kara yolunun 14. kilometresinde bir otomobilin kanala düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Konya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan Yaşar Konur (79) idaresindeki 35 AL 6362 plakalı otomobilin Göçü Mahallesi yol ayrımında kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki durağa çarpmasıyla gerçekleşti. Ardından araç menfezden kanala düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.