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Otomobil kanala düştü: Sürücü hayatını kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Konya Kara yolunun 14. kilometresinde bir otomobilin kanala düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Otomobil kanala düştü: Sürücü hayatını kaybetti mask
Otomobil kanala düştü: Sürücü hayatını kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Konya Kara yolunun 14. kilometresinde bir otomobilin kanala düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Otomobil kanala düştü: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Konya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan Yaşar Konur (79) idaresindeki 35 AL 6362 plakalı otomobilin Göçü Mahallesi yol ayrımında kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki durağa çarpmasıyla gerçekleşti. Ardından araç menfezden kanala düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Otomobil kanala düştü: Sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 Nis 2024 - 22:20 - Gündem

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