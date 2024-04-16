Hatay'da Bizans Dönemine ait 22 sikke bulundu

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaş, kendi arazisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikke bulduğunu bildirdi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saçaklı Mahallesi'nde yapılan bu keşfi duyduktan sonra harekete geçti ve olayı Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine iletti. Vatandaş, bulduğu sikkeleri kendi rızasıyla Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.