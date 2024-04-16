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Hatay'da Bizans Dönemine ait 22 sikke bulundu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaş, kendi arazisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikke bulduğunu bildirdi.

Hatay'da Bizans Dönemine ait 22 sikke bulundu mask
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaş, kendi arazisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikke bulduğunu bildirdi.

Hatay'da Bizans Dönemine ait 22 sikke bulundu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saçaklı Mahallesi'nde yapılan bu keşfi duyduktan sonra harekete geçti ve olayı Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine iletti. Vatandaş, bulduğu sikkeleri kendi rızasıyla Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Antakya, Bizans dönemi, sikke, Hatay il Jandarma Komutanlığı, Müze Müdürlüğü

16 Nis 2024 - 21:56 - Asayiş

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