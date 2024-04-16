Besiciler çoban bulmakta zorlanıyor

Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, çoban bulma konusunda büyük zorluklar yaşadıklarını belirtiyor.

Özellikle gençlerin şehirlere göç etmeyi tercih etmeleri, Muş'un besicilik sektöründe iş gücü eksikliğine neden oluyor. Besiciler, 40 bin liraya kadar çıkan aylık maaş tekliflerine rağmen çoban bulmakta güçlük çekiyorlar.

Muş Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Nimet Salkım, gençlerin sosyal güvenceleri olduğu için büyük şehirlerde asgari ücretli işlerde çalışmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Besiciler, sektörün geleceğini güvence altına almak için çoban bulma sorununun çözülmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı