- Yaşam

Besiciler çoban bulmakta zorlanıyor

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Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, çoban bulma konusunda büyük zorluklar yaşadıklarını belirtiyor.

Besiciler çoban bulmakta zorlanıyor mask
Besiciler çoban bulmakta zorlanıyor
Besiciler çoban bulmakta zorlanıyor
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Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, çoban bulma konusunda büyük zorluklar yaşadıklarını belirtiyor.

Besiciler çoban bulmakta zorlanıyor

Özellikle gençlerin şehirlere göç etmeyi tercih etmeleri, Muş'un besicilik sektöründe iş gücü eksikliğine neden oluyor. Besiciler, 40 bin liraya kadar çıkan aylık maaş tekliflerine rağmen çoban bulmakta güçlük çekiyorlar.

Besiciler çoban bulmakta zorlanıyor

Muş Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Nimet Salkım, gençlerin sosyal güvenceleri olduğu için büyük şehirlerde asgari ücretli işlerde çalışmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Besiciler çoban bulmakta zorlanıyor

Besiciler, sektörün geleceğini güvence altına almak için çoban bulma sorununun çözülmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 Nis 2024 - 21:51 - Yaşam

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