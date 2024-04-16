Besiciler çoban bulmakta zorlanıyor

Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, çoban bulma konusunda büyük zorluklar yaşadıklarını belirtiyor.
Özellikle gençlerin şehirlere göç etmeyi tercih etmeleri, Muş'un besicilik sektöründe iş gücü eksikliğine neden oluyor. Besiciler, 40 bin liraya kadar çıkan aylık maaş tekliflerine rağmen çoban bulmakta güçlük çekiyorlar.
Muş Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Nimet Salkım, gençlerin sosyal güvenceleri olduğu için büyük şehirlerde asgari ücretli işlerde çalışmayı tercih ettiğini belirtiyor.
Besiciler, sektörün geleceğini güvence altına almak için çoban bulma sorununun çözülmesi gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.