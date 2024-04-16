Tehlikeli motosiklet sürüşü: Gençlerin pes dedirttiği görüntü

Mardin'in Midyat ilçesinde, trafik akışı olan bir yolda motosikletin üzerinde yüz üstü yatarak sürat denemesi yapan gençlerin görüntüleri, izleyenleri dehşete düşürdü.

Geçtiğimiz günlerde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 gencin tehlikeli bir şekilde sürat yaparken, 2 gencin motosikletin üstüne yatarak ilerledikleri görülüyor. Bu tehlikeli hareket, sürücülerin kendi hayatlarını ve diğer araçlardaki sürücülerin canını tehlikeye attığı bir durumu ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı