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Tehlikeli motosiklet sürüşü: Gençlerin pes dedirttiği görüntü

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Mardin'in Midyat ilçesinde, trafik akışı olan bir yolda motosikletin üzerinde yüz üstü yatarak sürat denemesi yapan gençlerin görüntüleri, izleyenleri dehşete düşürdü.

Tehlikeli motosiklet sürüşü: Gençlerin pes dedirttiği görüntü mask
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Mardin'in Midyat ilçesinde, trafik akışı olan bir yolda motosikletin üzerinde yüz üstü yatarak sürat denemesi yapan gençlerin görüntüleri, izleyenleri dehşete düşürdü.

Tehlikeli motosiklet sürüşü: Gençlerin pes dedirttiği görüntü

Geçtiğimiz günlerde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 gencin tehlikeli bir şekilde sürat yaparken, 2 gencin motosikletin üstüne yatarak ilerledikleri görülüyor. Bu tehlikeli hareket, sürücülerin kendi hayatlarını ve diğer araçlardaki sürücülerin canını tehlikeye attığı bir durumu ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Mardin, Midyat, Trafik, motosiklet, tehlike, Genç

16 Nis 2024 - 21:48 - Gündem

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