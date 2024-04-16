TIR ve otomobil çarpıştı: Kazada maddi hasar meydana geldi

Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Yiğit S. idaresindeki 55 RJ 901 plakalı TIR ile Temel K.'nin kullandığı 55 BCT 43 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Neyse ki kaza maddi hasarla atlatıldı ve herhangi bir yaralanma olmadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tuttu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.