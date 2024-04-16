TIR ve otomobil çarpıştı: Kazada maddi hasar meydana geldi

Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Yiğit S. idaresindeki 55 RJ 901 plakalı TIR ile Temel K.'nin kullandığı 55 BCT 43 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Neyse ki kaza maddi hasarla atlatıldı ve herhangi bir yaralanma olmadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı