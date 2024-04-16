Baharın gelişiyle mendereslerin görsel şöleni

Bingöl'de bahar aylarının gelmesiyle birlikte, ovalar içinde bulunan menderesler görsel bir şölen sunuyor.

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte baharın etkisi tam anlamıyla hissedilmeye başlandı. Bingöl'ün kış aylarında farklı bir güzelliğe büründüğü doğası, baharın gelişiyle birlikte görenleri adeta büyülüyor. Solhan ilçesi ve Muş ili sınırları arasında bulunan ovadaki akan menderesler, dronlar aracılığıyla görüntülendi. Mendereslerin etrafında otlayan hayvanlar ile yeşil doğanın buluşması, muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı