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32 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, firari bir şahıs yakalandı.

32 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı mask
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, firari bir şahıs yakalandı.

32 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi R.B. (56) gözaltına alındı. Yakalanan R.B., işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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16 Nis 2024 - 21:38 - Gündem

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